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«Минск и минчане» за 22.06.2019
Франческо Риччи-Битти: «Было тяжело найти время в графике. Но я все же приехал, потому что люблю Беларусь»
Необычная игра петанк и мастер-класс по зажигательной румбе. Чем сегодня удивляли посетителей фан-зоны Минска
23 июня в Минске из-за шоссейных велогонок закроют движение по некоторым улицам: графика
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«Богатая экспозиция»: что туристы говорят о музее ВОВ в Минске
Ветеран пограничных войск: В 1941 году ни одна застава не отступила без приказа
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