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Лунный календарь на 23 июня: одеваемся в фиолетовое и едим рыбу

22.06.2019 22:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

23 июня – 20-ый лунный день. День важных поступков! Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь.

В эти дни – убывающая Луна в Рыбах. В это время хорошо использовать в одежде и аксессуарах цвета индиго, глубокого синего и фиолетового.

На пользу пойдут все блюда из рыбы, морской капусты.

Лунный календарь на 23 июня: одеваемся в фиолетовое и едим рыбу

Хорошо заняться очисткой организма, кожи.

Из домашних дел лучше проводить влажную уборку, стирать одежду, отнести вещи в химчистку.

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23 июня – 20-ый лунный день. День важных поступков! Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь. В эти дни – убывающая Луна в Рыбах. В это...
 
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