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Лунный календарь на 23 июня: одеваемся в фиолетовое и едим рыбу
Источник материала: СТВ
23 июня – 20-ый лунный день. День важных поступков! Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте
В эти дни – убывающая Луна в Рыбах. В это время хорошо использовать в одежде и аксессуарах цвета индиго, глубокого синего и фиолетового.
На пользу пойдут все блюда из рыбы, морской капусты.
Хорошо заняться очисткой организма, кожи.
Из домашних дел лучше проводить влажную уборку, стирать одежду, отнести вещи в химчистку.
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23 июня – 20-ый лунный день. День важных поступков! Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь. В эти дни – убывающая Луна в Рыбах. В это...
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