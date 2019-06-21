Лунный календарь на 23 июня: одеваемся в фиолетовое и едим рыбу

Источник материала: СТВ

23 июня – 20-ый лунный день. День важных поступков! Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь .

В эти дни – убывающая Луна в Рыбах. В это время хорошо использовать в одежде и аксессуарах цвета индиго, глубокого синего и фиолетового.

На пользу пойдут все блюда из рыбы, морской капусты.





Хорошо заняться очисткой организма, кожи.

Из домашних дел лучше проводить влажную уборку, стирать одежду, отнести вещи в химчистку.