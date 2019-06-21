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Бесплатные экскурсии появились в Минске к II Европейским играм

22.06.2019 22:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Минске разработали для иностранцев обширную экскурсионную программу. На время Игр аккредитовано семь сотен эксурсоводов. И это, не считая индивидуальных туров. Проект «ОPEN-Минск» разразботали специально к форуму. Яркий жёлтый автобус ежедневно курсирует с площади Якуба Коласа через самое сердце столицы.

Бесплатные экскурсии появились в Минске к II Европейским играм

Елена Плис, директор Информационно-туристического центра «Минск»:
Каждый день от городской ратуши бесплатная пешеходная экскурсия на английском языке, в 11.00 начинается.

Бесплатные экскурсии появились в Минске к II Европейским играм

Люди в материале: Елизавета Полещук, Елена Плис
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске разработали для иностранцев обширную экскурсионную программу. На время Игр аккредитовано семь сотен эксурсоводов. И это, не считая индивидуальных туров....
 
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