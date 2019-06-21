Бесплатные экскурсии появились в Минске к II Европейским играм

Источник материала: СТВ

В Минске разработали для иностранцев обширную экскурсионную программу. На время Игр аккредитовано семь сотен эксурсоводов. И это, не считая индивидуальных туров. Проект «ОPEN-Минск» разразботали специально к форуму. Яркий жёлтый автобус ежедневно курсирует с площади Якуба Коласа через самое сердце столицы.





Елена Плис, директор Информационно-туристического центра «Минск»:

Каждый день от городской ратуши бесплатная пешеходная экскурсия на английском языке, в 11.00 начинается.