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Итоги второго соревновательного дня на II Европейских играх. Белорусы завоевали 14 наград
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подошел к концу второй соревновательный день на II Европейских играх в Минске. В белорусской копилке 14 наград, четыре из которых – высшей пробы. В общекомандном медальном зачете наша сборная уступает атлетам из России (у них 18 медалей). Тройку лидеров замыкает сборная Грузии.
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Новости Беларуси. Подошел к концу второй соревновательный день на II Европейских играх в Минске. В белорусской копилке 14 наград, четыре из которых – высшей пробы. В...
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