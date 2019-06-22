Итоги второго соревновательного дня на II Европейских играх. Белорусы завоевали 14 наград

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подошел к концу второй соревновательный день на II Европейских играх в Минске. В белорусской копилке 14 наград, четыре из которых – высшей пробы. В общекомандном медальном зачете наша сборная уступает атлетам из России (у них 18 медалей). Тройку лидеров замыкает сборная Грузии.

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