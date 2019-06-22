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Итоги второго соревновательного дня на II Европейских играх. Белорусы завоевали 14 наград

22.06.2019 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подошел к концу второй соревновательный день на II Европейских играх в Минске. В белорусской копилке 14 наград, четыре из которых – высшей пробы. В общекомандном медальном зачете наша сборная уступает атлетам из России (у них 18 медалей). Тройку лидеров замыкает сборная Грузии.

За событиями мультифорума в материалах корреспондентов СТВ можно наблюдать здесь.

Александр Романьков – спортсменам II Европейских игр: «Умение владеть собой приносит золотые медали»

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Подошел к концу второй соревновательный день на II Европейских играх в Минске. В белорусской копилке 14 наград, четыре из которых – высшей пробы. В...
 
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