Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт

Источник материала: СТВ

Татьяна Бородкина, СТВ:

Сегодня у на завтрак традиционные белорусские лазанки. Как всегда, ингредиенты очень простые: мука, вода, подсолнечное масло, соль, сахар, сыр и сливки. А подадим мы наши лазанки с салом и колбасками, которые мы обжарим с луком на подсолнечном масле.

Просеиваем 300 гр муки.

Делаем небольшое углубление, в которое добавляем немного соли, чайную ложку сахара, столовую ложку подсолнечного масла.





Понемногу добавляем воду комнатной температуры и вымешиваем тесто.





Присыпаем стол мукой и раскатываем тесто.





Нарезаем тесто на квадратики.





Выкладываем на разогретый противень с пергаментом.

Отправляем лазанки в духовку на 7 минут. Тесто нужно просто подсушить.





Ставим кастрюлю с водой на плиту, доводим до кипения. Варим колбаски минут 15.

Мелко нарезаем две луковицы.





Поджариваем лук на подсолнечном масле.

Нарезаем сало – 200 гр. Отправляем к луку.





Сваренную колбасу нарезаем на кусочки и также поджариваем с луком и салом.





Натираем на крупной терке 30 гр твёрдого сыра.









В бульон отправляем на 7 минут лазанки.





В большую сковороду отправляем зажарку.





Тушим блюдо, добавляем сюда же 50 мл сливок 30%-ной жирности, натёртый сыр и лазанки с бульоном.









Готовим 3 минуты. Украшаем блюдо петрушкой и подаём к столу. Приятного аппетита!



