Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на пресс-конференции после матча с «Ислочью» (0:0) оценил игру команды, раскритиковал стадион, поддержал тренера «волков», который попал в больницу и высказался про Европейские игры. Его слова передает корреспондент «Прессбола» .



Фото: «Шахтер»

— Начну с того, что отсутствовал Виталий (Жуковский. — Прим. Ред.) на лавке по такой серьезной причине. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Потому что, помимо этого зеленого клочка земли, каких-то очков, существуют дети, семья. Пусть скорее выздоравливает. Тем более знаю его с детства, и когда твой ровесник лежит под капельницей… Но это так, в сторону от футбола.

Что касается игры, были опасения по поводу нашей эмоциональной выхолощенности после Солигорска: чересчур была эмоциональная игра. Плюс переход с травы, когда поливается газон, когда мяч стелется, на такие поля зрелищности и игрового содержания не добавляет. Но это ни в коем случае не оправдание. Хорошая игра с организованной командой. Поэтому как есть, так есть. Плюс ко всему не реализовали моменты, что в таких вязких и плотных играх очень важно.

— Как вам игра в атаке?

— Как я уже сказал, содержания не хватило. Хочется разобраться, с чем это было связано. Мало было взаимодействий, очень медленно играли. Но и покрытие плюсов не добавляет. Даже если брать не самые фееричные игры на «Борисов-Арене», когда в восемь вечера, когда реклама, когда свет, — это совсем другой футбол. По восприятию другой.

— В преддверии еврокубков нет переживаний?

— Еврокубки — совсем другая история. И есть не переживания, но ожидания этого всего. Соперник попался достаточно серьезный, но переживаний нету. Забили три тому же Солигорску и Слуцку три. А переживания по итогам одной игры — неправильно, как мне кажется.

— Вы сказали, что были выхолощены после Солигорска? Но не было ли мотивации взять реванш за поражение в Кубке?

— Можно сказать слово «мотивация» в воздух и бить по мусоркам или бакам — это в воздух. А физиологию не обманешь. Если ты радовался и не спал до трех-четырех ночи… Хотя я говорю, времени достаточно. И в том числе моя работа за два дня подвести людей к следующей игре. Но такой момент действительно присутствует. Это спорт. А не то что ты сел, посидел и пошел домой. Но я не оправдываюсь и не утверждаю, что это главная причина.

— В этом году «Ислочь» не впервые, что называется, пьет вашу кровь. Что никак не удается в играх с этой командой?

— Я бы не говорил о каком-то особом противостоянии, а отметил бы развитие «Ислочи» — начиная с первенства области и до сегодняшнего дня. Прекрасный тренерский штаб, прибавляют в организации со стороны руководства, появились сборы.

Это просто кропотливая работа людей, причастных к команде. Они в свое время могли обыграть Брест, «Шахтер», поэтому не стоит говорить именно о противостоянии с БАТЭ. Кропотливая работа из года в год вывела их в лидеры чемпионата.

— Чувствуется, что здесь, на Маяковского, БАТЭ испытывает некоторый дискомфорт. Вы не первый раз здесь страдаете.

— Заметьте, не я это сказал. Невозможно добавить эмоции ребятам, когда ты на втором этаже, а соперник на третьем (расположение гостевой и хозяйской раздевалок. — Прим. Ред.). Здесь мы сидим в каком-то коридоре. При всем уважении, такого не должно быть.

Вчера вообще — РЦОР-БГУ — «Торпедо»… Стоянка. На получение водительских прав сдают люди. И матч высшей лиги играется.

Но, повторюсь, я не оправдываюсь. БАТЭ владел мячом, но в последние 15 минут будто поменялись местами.

— Специально отдали инициативу?

— Установки такой не было. Просто так сложилось. Усталость накопилась, у «Ислочи» появилось больше пространства. А команда у них мастеровитая. Вот они и создавали моменты.

— Через два часа начинается игра «Шахтер» — «Динамо» Брест. За кого будете переживать? (Матч не выявил победителя . — Прим. Ред.)

— Ни за кого. Тут нам самим хватает. Надо ехать в Речицу, играть на Кубок, потом «Витебск», а после и поляки подлетают.

— Насущный вопрос: II Европейские игры. На какие-то соревнования пойдете?

— Пока я только пронес огонь по «Борисов-Арене». Поэтому я ни при чем. Конечно, объектов вокруг много, но как тут получится… Каждодневная езда в Борисов отнимает много сил, но если с балкона увижу проезжающих велосипедистов, с удовольствием похлопаю.