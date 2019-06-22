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Чувственная Галкина, чудо-акробаты и сюрприз в велогонках. Лучшие фотографии 2-го дня на Европейских играх
Источник материала: Tut.by
Художница Екатерина Галкина
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Фото: Reuters
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Чувственная Галкина, чудо-акробаты и сюрприз в велогонках. Лучшие фотографии 2-го дня на Европейских играх
Белорусские акробаты выиграли четыре медали, из них две - золотые. Велогонщица Татьяна Шаракова заехала на подиум в групповой гонке. Эти и другие события вошли в...
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