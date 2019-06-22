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Чувственная Галкина, чудо-акробаты и сюрприз в велогонках. Лучшие фотографии 2-го дня на Европейских играх

22.06.2019 22:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Художница Екатерина Галкина боролась с эмоциями и после двух потерь мяча выступлением в трех других упражнениях вытянула бронзу в многоборье. Белорусские акробаты выиграли четыре медали, из них две — золотые. Велогонщица Татьяна Шаракова заехала на подиум в групповой гонке. Эти и другие события вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам второго соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY




























Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY









Фото: Reuters








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Теги: Минск
 
 
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Белорусские акробаты выиграли четыре медали, из них две - золотые. Велогонщица Татьяна Шаракова заехала на подиум в групповой гонке. Эти и другие события вошли в...
 
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