Чувственная Галкина, чудо-акробаты и сюрприз в велогонках. Лучшие фотографии 2-го дня на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

Художница Екатерина Галкина боролась с эмоциями и после двух потерь мяча выступлением в трех других упражнениях вытянула бронзу в многоборье. Белорусские акробаты выиграли четыре медали , из них две — золотые. Велогонщица Татьяна Шаракова заехала на подиум в групповой гонке. Эти и другие события вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам второго соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY













































































































Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

































Фото: Reuters



























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