Мужская сборная Беларуси по волейболу взяла серебро, женская выиграла бронзу в «Золотой Евролиге»

Источник материала: Tut.by

Мужская сборная Беларуси по волейболу стала серебряным призером «Золотой Евролиги». Женская команда в аналогичном турнире завоевала бронзу.



Фото: cev.eu

Решающую стадию мужской «Золотой Евролиги» принимал эстонский Таллин.

21 июня белорусские волейболисты в полуфинале одолели сборную Нидерландов , а сегодня в поединке за золото уступили команде Турции — 0:3 (16:25, 21:25, 19:25). Матч продолжался 83 минуты.

В белорусской команде очки набирали Павел Куклинский (12), Родион Мискевич (9), Андрей Радюк (6), Сергей Бусел (4), Владислав Бабкевич (3), Вячеслав Шмат (2), Алексей Кураш (1).

В матче за бронзу сборная Нидерландов обыграла Эстонию — 3:0 (25:22, 25:16, 25:16).

Финальный раунд женской «Золотой Евролиги» принимал хорватский Вараждин.



Фото: bvf.by

21 июня в полуфинале белорусские волейболистки уступили команде Хорватии , а сегодня в поединке за бронзу победили Испанию — 3:0 (26:24, 25:17, 25:18). Матч продолжался 73 минуты.

В составе сборной Беларуси очки набирали Анастасия Гарелик (10), Катерина Сокольчик (9), Татьяна Маркевич (8), Надежда Столяр (8), Анна Калиновская (7), Анастасия Кононович (2), Анна Климец (1).

В поединке за золото Чехия взяла верх над Хорватией — 3:1 (18:25, 25:15. 25:22, 25:22).