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Мужская сборная Беларуси по волейболу взяла серебро, женская выиграла бронзу в «Золотой Евролиге»
Источник материала: Tut.by
Мужская сборная Беларуси по волейболу стала серебряным призером «Золотой Евролиги». Женская команда в аналогичном турнире завоевала бронзу.
Решающую стадию мужской «Золотой Евролиги» принимал эстонский Таллин.
21 июня белорусские волейболисты в полуфинале
В белорусской команде очки набирали Павел Куклинский (12), Родион Мискевич (9), Андрей Радюк (6), Сергей Бусел (4), Владислав Бабкевич (3), Вячеслав Шмат (2), Алексей Кураш (1).
В матче за бронзу сборная Нидерландов обыграла Эстонию — 3:0 (25:22, 25:16, 25:16).
Финальный раунд женской «Золотой Евролиги» принимал хорватский Вараждин.
21 июня в полуфинале белорусские волейболистки
В составе сборной Беларуси очки набирали Анастасия Гарелик (10), Катерина Сокольчик (9), Татьяна Маркевич (8), Надежда Столяр (8), Анна Калиновская (7), Анастасия Кононович (2), Анна Климец (1).
В поединке за золото Чехия взяла верх над Хорватией — 3:1 (18:25, 25:15. 25:22, 25:22).
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Мужская сборная Беларуси по волейболу стала серебряным призером «Золотой Евролиги». Женская команда в аналогичном турнире завоевала бронзу.
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