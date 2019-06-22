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«Там тату на полруки». Галкина и ее фанатка из Испании с тату Кати встретятся на Европейских играх

22.06.2019 21:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Редкий случай: иностранец сделал татуировку с изображением белорусского спортсмена. Речь идет об испанской поклоннице гимнастки Екатерины Галкиной. Испанка приехала в Беларусь, чтобы поддержать Катю на II Европейских играх в Минске. Об этом, а также о непростом пути к бронзе в многоборье Катя рассказала после завершения первого соревновательного дня в художественной гимнастике.


— Катя, в упражнении с мячом ты дважды уронила предмет. Объясни.

— Там был стресс. Первый вид в многоборье, и меня немножко подкосило. Затем решила, что терять нечего. Потом еще была ошибка в упражнении с лентой — из-за невнимательности.

— Как главный тренер Ирина Лепарская отреагировала?

— С сожалением сказала, что нужно абстрагироваться от неудовольствия тем, что не выступила, как умею. Пыталась поддержать меня как могла.


— Вероятно, ты сегодня выступала перед самой большой аудиторией в Беларуси. Тебя громко встречали.

— Да, и я начала ошибаться, как только зашла в чашу арены.

Баллы Екатерины Галкиной в индивидуальном многоборье:

Упражнение с мячом — 17,900
Упражнение с булавами — 21,200
Упражнение с лентой — 18,400
Упражнение с обручом — 21,800

— Во втором упражнении ты получила высокие оценки.

— Абстрагировалась… Хотя, когда готовилась на булавы, у меня точно так же не получалось это сделать.

— После упражнения с обручем ты уткнулась головой в ковер. О чем думала?

— О том, что наконец-то этот соревновательный день завершен! Можно ненадолго выдохнуть.

— Как и с какими чувствами ты наблюдала за выступлением конкурентки из Украины Влады Никольченко после того, как узнала свою сумму баллов в многоборье?

— Наблюдала.

— И?

— Наблюдала.

— Что скажешь о медали?

— Тяжелая. Люблю, когда медали тяжелые. По дизайну очень нравится. Презентабельная.


— Медальная задача белорусов — выступить не хуже же, чем на Европейских играх в Баку четыре года назад. У художниц там было 6 наград, 4 из которых завоевала Мелитина Станюта. Выходит, теперь тебе нужно во второй соревновательный день взять 3 медали в 4 комплектах.

— Глупо сравнивать с тем, что было четыре года назад. Тогда была другая гимнастика и другие гимнастки. Завтра будет новый день и новые результаты.

— На завтра удастся собраться?

— Завтра будет завтра. Новый день и новое состояние. После окончания соревнования спросите меня об этом. […] Послезавтра у меня отпуск. Продлится семь дней. Мало? Дали — и хорошо!


— На церемонии открытия Европейских игр тебя не было, верно?

— Нет, она поздно началась.

— Но смотрела ведь?

— Да, очень понравилось. Горжусь, что мы сделали такое открытие. Было очень красиво. Жалко, что не присутствовала, но что поделать? Соревнования важнее.


— Ты единственная гимнастка, чье изображение болельщик нанес на тело. Татуировка красивая и большая. И вот этот человек, твоя поклонница из Испании, приехала на Европейские игры.

— Да, я знаю. Приехала, потому что мы ее пригласили.

— Вы встретитесь?

— Точно встретимся, но не могу сказать, сегодня или завтра. Может быть, завтра.

— Как ты вообще отнеслась к такой форме поддержки?

— Безумно приятно. Поступок непростой, если честно. Набить татуировку с моим изображением… на полруки! Круто! Когда узнала о таком желании человека — девушке около тридцати лет, — не поверила, что такое возможно. А она попросила выслать ей мое портретное фото. Через две недели после этого она показала мне фото татуировки со мной. Там от плеча по локоть!

— Что ее подвигло на такой шаг?

— Не задавалась этим вопросом. Просто обалдела!

— А ты могла бы сделать татуировку в принципе или татуировку с изображением реального человека?

— Я не люблю татуировки.

— А если бы это было тату с олимпийской символикой? Скажем, олимпийские кольца, как у Любы Черкашиной.

— Нет. Мой максимум — кулон с олимпийской символикой, который на мне. Он сделан на заказ.

«Ей оперировали сердце». Как Галкина готовится стать первой гимнасткой Беларуси после Рио-2016

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Теги: Минск
 
 
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Редкий случай: иностранец сделал татуировку с изображением белорусского спортсмена. Речь идет об испанской поклоннице гимнастки Екатерины Галкиной. Испанка...
 
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