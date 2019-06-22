|
Белорусская самбистка Анжела Жилинская стала чемпионкой II Европейских игр
22.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусская самбистка Анжела Жилинская стала чемпионкой II Европейских игр, сообщает корреспондент
В финальном поединке весовой категории до 72 кг Анжела Жилинская победила грузинскую спортсменку Нино Одзелашвили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская самбистка Анжела Жилинская стала чемпионкой II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА. В финальном поединке весовой категории до 72 кг Анжела...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)