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Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр

22.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр

Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

В финальной схватке весовой категории до 68 кг он победил грузина Миндию Лулуашвили — 5:0. 

 

Александр Кокша сказал, что одержать верх над соперником в финальном поединке ему помогла поддержка трибун. «Эмоции переполняют меня, когда услышал шум трибуны, завелся и уже не смог остановиться, пока не победил. Такого в моей карьере еще не было», — поделился эмоциями он, добавив, что схватка выдалась тяжелой. По словам самбиста, в какой-то момент его оппонент увлекся, заигрался и попался на прием.

Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр
Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр
Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр

На турнире по самбо II Европейских игр соревнуются 144 атлета за 18 комплектов наград. Состязания завершатся 23 июня в минском Дворце спорта.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА. В финальной схватке весовой категории до 68 кг он победил...
 
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