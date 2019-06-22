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Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр
22.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр, передает корреспондент
В финальной схватке весовой категории до 68 кг он победил грузина Миндию Лулуашвили — 5:0.
Александр Кокша сказал, что одержать верх над соперником в финальном поединке ему помогла поддержка трибун. «Эмоции переполняют меня, когда услышал шум трибуны, завелся и уже не смог остановиться, пока не победил. Такого в моей карьере еще не было», — поделился эмоциями он, добавив, что схватка выдалась тяжелой. По словам самбиста, в какой-то момент его оппонент увлекся, заигрался и попался на прием.
На турнире по самбо II Европейских игр соревнуются 144 атлета за 18 комплектов наград. Состязания завершатся 23 июня в минском Дворце спорта.
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Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА. В финальной схватке весовой категории до 68 кг он победил...
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