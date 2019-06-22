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Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике на II Европейских играх

22.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике на II Европейских играх

Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике в балансовых упражнениях среди смешанных пар на II Европейских играх, передает корреспондент БЕЛТА.

Свою программу они исполняли в числе последних участников и удостоились от арбитров 29,490 балла.

Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике на II Европейских играх

На «Минск-Арене» в динамических упражнениях спортсмены сегодня завоевали бронзу.

Золотая медаль в миксте для Артура Белякова и Ольги Мельник стала сюрпризом

Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике на II Европейских играх

Для белорусских акробатов Артура Белякова и Ольги Мельник золотая медаль II Европейских игр в миксте в балансовых упражнениях стала сюрпризом. Об этом спортсмены сказали журналистам после завершения выступления в «Минск-Арене».

«Признаемся, для нас первое место в балансе — сюрприз. В Минск приехали сильнейшие смешанные пары, но когда увидели баллы на табло, поняли, что можем рассчитывать на пьедестал», — рассказал Артур Беляков.

Белорусские акробаты отметили, что перед родными трибунами выступать было непросто. «Это большая ответственность. Традиционно самые горячие болельщики в акробатике в Португалии: орут — невозможно сконцентрироваться, но когда вышли на «Минск-Арену», где собралось раз в пять больше зрителей, чем обычно на наших соревнованиях, начали мандражировать. Мы очень счастливы, что все успешно закончилось для нас», — сказала Ольга Мельник.

Белорусский дуэт в турнире среди смешанных пар по акробатике завоевал на II Европейских играх золотую и бронзовую награды.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике в балансовых упражнениях среди смешанных пар на II Европейских играх, передает корреспондент БЕЛТА....
 
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