Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике на II Европейских играх

Источник материала: Вороновская газета





Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике в балансовых упражнениях среди смешанных пар на II Европейских играх, передает корреспондент БЕЛТА .

Свою программу они исполняли в числе последних участников и удостоились от арбитров 29,490 балла.





На «Минск-Арене» в динамических упражнениях спортсмены сегодня завоевали бронзу.

Золотая медаль в миксте для Артура Белякова и Ольги Мельник стала сюрпризом





Для белорусских акробатов Артура Белякова и Ольги Мельник золотая медаль II Европейских игр в миксте в балансовых упражнениях стала сюрпризом. Об этом спортсмены сказали журналистам после завершения выступления в «Минск-Арене».

«Признаемся, для нас первое место в балансе — сюрприз. В Минск приехали сильнейшие смешанные пары, но когда увидели баллы на табло, поняли, что можем рассчитывать на пьедестал», — рассказал Артур Беляков.

Белорусские акробаты отметили, что перед родными трибунами выступать было непросто. «Это большая ответственность. Традиционно самые горячие болельщики в акробатике в Португалии: орут — невозможно сконцентрироваться, но когда вышли на «Минск-Арену», где собралось раз в пять больше зрителей, чем обычно на наших соревнованиях, начали мандражировать. Мы очень счастливы, что все успешно закончилось для нас», — сказала Ольга Мельник.

Белорусский дуэт в турнире среди смешанных пар по акробатике завоевал на II Европейских играх золотую и бронзовую награды.

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