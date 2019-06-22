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Белорусский самбист Владислав Бурдь завоевал бронзу II Европейских игр

22.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусский самбист Владислав Бурдь завоевал бронзу II Европейских игр

Белорусский самбист Владислав Бурдь стал бронзовым призером II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

В схватке за бронзу в весовой категории до 57 кг Владислав Бурдь победил турка Эмре Челика — 6:0.

Владислав Бурдь, общаясь с журналистами после поединка, отметил, что подготовка проходила в штатном режиме, весосгонка далась легко. «Схватку за выход в финал я проиграл. С этим соперником встречаюсь на ковре пятый или шестой раз и никак не могу подобрать ключ. На I Европейских играх я стал бронзовым призером, дома повторил предыдущий успех. Но, конечно, всегда хочется большего, любой спортсмен мечтает быть первым», — сказал он.

На турнире по самбо II Европейских игр соревнуются 144 атлета за 18 комплектов наград. Состязания завершатся 23 июня в минском Дворце спорта.

https://www.belta.by/

 

 
 
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Белорусский самбист Владислав Бурдь стал бронзовым призером II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА. В схватке за бронзу в весовой категории до 57 кг...
 
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