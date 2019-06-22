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Александр Лукашенко поздравил акробаток с завоеванием первого для Беларуси золота II Европейских игр
22.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по спортивной акробатике Веронику Набокину, Юлию Ивончик и Карину Сандович с завоеванием
«Благодарю за сильные и незабываемые эмоции, подаренные этой красивой и уверенной победой. Первые успехи наших спортсменов, и особенно ваше золото, — прекрасный подарок для всех белорусов и яркое начало Европейских игр», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал спортсменкам и всему тренерскому штабу крепкого здоровья и новых достижений.
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Александр Лукашенко поздравил акробаток с завоеванием первого для Беларуси золота II Европейских игр
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по спортивной акробатике Веронику Набокину, Юлию Ивончик и Карину Сандович с...
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