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Александр Лукашенко поздравил акробаток с завоеванием первого для Беларуси золота II Европейских игр

22.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко поздравил акробаток с завоеванием первого для Беларуси золота II Европейских игр

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по спортивной акробатике Веронику Набокину, Юлию Ивончик и Карину Сандович с завоеванием первой для Беларуси золотой медали II Европейских игр 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Благодарю за сильные и незабываемые эмоции, подаренные этой красивой и уверенной победой. Первые успехи наших спортсменов, и особенно ваше золото, — прекрасный подарок для всех белорусов и яркое начало Европейских игр», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал спортсменкам и всему тренерскому штабу крепкого здоровья и новых достижений.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по спортивной акробатике Веронику Набокину, Юлию Ивончик и Карину Сандович с...
 
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