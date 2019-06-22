Александр Лукашенко поздравил акробаток с завоеванием первого для Беларуси золота II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по спортивной акробатике Веронику Набокину, Юлию Ивончик и Карину Сандович с завоеванием первой для Беларуси золотой медали II Европейских игр 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Благодарю за сильные и незабываемые эмоции, подаренные этой красивой и уверенной победой. Первые успехи наших спортсменов, и особенно ваше золото, — прекрасный подарок для всех белорусов и яркое начало Европейских игр», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал спортсменкам и всему тренерскому штабу крепкого здоровья и новых достижений.

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