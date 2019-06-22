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Соревнования по экстремальному бегу проходят на Сморгонщине
22.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня, 22 июня на территории войсковой части 2044 проходят соревнования по экстремальному бегу.
В беге с препятствиями на расстояние более 6 км принимают участие около 200 человек. Это наши земляки, а также приезжие гости из Островца, Ошмян, Минска, Постав и других городов. Многие из них — постоянные участники, но немало и тех, кто решил проверить себя на выносливость впервые.
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Сегодня, 22 июня на территории войсковой части 2044 проходят соревнования по экстремальному бегу. В беге с препятствиями на расстояние более 6 км принимают участие...
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