Соревнования по экстремальному бегу проходят на Сморгонщине

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня, 22 июня на территории войсковой части 2044 проходят соревнования по экстремальному бегу.

В беге с препятствиями на расстояние более 6 км принимают участие около 200 человек. Это наши земляки, а также приезжие гости из Островца, Ошмян, Минска, Постав и других городов. Многие из них — постоянные участники, но немало и тех, кто решил проверить себя на выносливость впервые.

















shliah.by