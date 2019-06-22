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Соревнования по экстремальному бегу проходят на Сморгонщине

22.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Соревнования по экстремальному бегу проходят на Сморгонщине

Сегодня, 22 июня на территории войсковой части 2044 проходят соревнования по экстремальному бегу.

В беге с препятствиями на расстояние более 6 км принимают участие около 200 человек. Это наши земляки, а также приезжие гости из Островца, Ошмян, Минска, Постав и других городов. Многие из них — постоянные участники, но немало и тех, кто решил проверить себя на выносливость впервые.

Соревнования по экстремальному бегу проходят на Сморгонщине
Соревнования по экстремальному бегу проходят на Сморгонщине
Соревнования по экстремальному бегу проходят на Сморгонщине
Соревнования по экстремальному бегу проходят на Сморгонщине
Соревнования по экстремальному бегу проходят на Сморгонщине
Соревнования по экстремальному бегу проходят на Сморгонщине
Соревнования по экстремальному бегу проходят на Сморгонщине

shliah.by
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 22 июня на территории войсковой части 2044 проходят соревнования по экстремальному бегу. В беге с препятствиями на расстояние более 6 км принимают участие...
 
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