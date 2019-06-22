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Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

22.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

22 июня впервые на пл. 17 Сентября г.п. Кореличи под девизом «Включи СВОЙ ТАЛАНТ на полную катушку» отгремел I Международный молодёжный open-air-фестиваль “Freindship”.

В фестивале приняли участие лучшие вокалисты, инструменталисты, коллективы современной хореографии г. Красногорска (Россия), Столбцовского района Минской области, Кореличского, Новогрудского, Ивьевского, Дятловского, Вороновского районов Гродненской области.

Торжественное открытие фестиваля состоялось на центральной площади Кореличей.

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Участники фестиваля отпустили в небо воздушные шары.

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Конкурсную программу открыли гости из города Красногорска Российской Федерации — участники студии современного танца «Flash Dance».

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Наталья Лопато из г. Ивье

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Марта Дрозд, г. Новогрудок

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Анастасия Мурашко, г.п. Кореличи

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Александр Коледа, г.п. Кореличи

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Руслан Пилаховский, г. Столбцы

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Татьяна Денисюк и Алексей Тищенков, г. Новогрудок

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Вадим Цыбулько, г.ИвьеПервый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

На сцене Международного молодежного фестиваля выступают гости из России

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Анастасия Аблажей, г. Новогрудок

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Владислав Добыш, г. Дятлово

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Наталья Бабакулыева, Кореличский район

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Анастасия Горбачёва, г. Вороново

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Елена Лялько, г. Вороново

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Анастасия Максименко, г. Дятлово

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Конкурсную программу завершили участники студии современного танца из Красногорска

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Формат фестиваля высоко оценили члены жюри — заведующий сектором культурно-массовой работы ГУО «Новогрудский центр культуры и народного творчества» Сергей Линник и директор ансамбля солистов «Классик-Аванград» Белгосфилармонии Сергей Хамко.

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома Инна Санчук поздравила всех участников фестиваля, вручила дипломы и подарки.

Дипломы за участие получили Анастасия Горбачёва из Вороново, Наталья Бабакулыева из Кореличского района, Владислав Добыш из Дятлово, Анастасия Мурашко из Кореличей.

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Диплом третьей степени получила вокалистка из Новогрудка Марта Дрозд

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

На втором месте фестивальной турнирной таблицы оказалась новогрудчанка Анастасия Аблажей

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

«Серебро» фестиваля отправилось к гостям из Новогрудка Татьяне Денисюк и Алексею Тищенкову

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Диплом первой степени Международного фестиваля в номинации «Современная хореография» увезли участники студии современного танца  в российский город Красногорск

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Лучшим вокалистом I Международного молодёжного open-air-фестиваля “Freindship” стал Руслан Пилаховский из Столбцов.

Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Инна ЛЕЙКО
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22 июня впервые на пл. 17 Сентября г.п. Кореличи под девизом «Включи СВОЙ ТАЛАНТ на полную катушку» отгремел I Международный
 
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