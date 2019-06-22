Первый Международный молодёжный open-air-фестиваль «Freindship» собрал на одной сцене в Кореличах белорусов и россиян (большой фоторепортаж)

Источник материала: Полымя

22 июня впервые на пл. 17 Сентября г.п. Кореличи под девизом «Включи СВОЙ ТАЛАНТ на полную катушку» отгремел I Международный молодёжный open-air-фестиваль “Freindship”.

В фестивале приняли участие лучшие вокалисты, инструменталисты, коллективы современной хореографии г. Красногорска (Россия), Столбцовского района Минской области, Кореличского, Новогрудского, Ивьевского, Дятловского, Вороновского районов Гродненской области.

Торжественное открытие фестиваля состоялось на центральной площади Кореличей.













































Участники фестиваля отпустили в небо воздушные шары.

















Конкурсную программу открыли гости из города Красногорска Российской Федерации — участники студии современного танца «Flash Dance».













Наталья Лопато из г. Ивье





Марта Дрозд, г. Новогрудок





Анастасия Мурашко, г.п. Кореличи





Александр Коледа, г.п. Кореличи





Руслан Пилаховский, г. Столбцы









Татьяна Денисюк и Алексей Тищенков, г. Новогрудок





Вадим Цыбулько, г.Ивье



На сцене Международного молодежного фестиваля выступают гости из России





















Анастасия Аблажей, г. Новогрудок





Владислав Добыш, г. Дятлово





Наталья Бабакулыева, Кореличский район





Анастасия Горбачёва, г. Вороново





Елена Лялько, г. Вороново





Анастасия Максименко, г. Дятлово





Конкурсную программу завершили участники студии современного танца из Красногорска

















Формат фестиваля высоко оценили члены жюри — заведующий сектором культурно-массовой работы ГУО «Новогрудский центр культуры и народного творчества» Сергей Линник и директор ансамбля солистов «Классик-Аванград» Белгосфилармонии Сергей Хамко.









Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома Инна Санчук поздравила всех участников фестиваля, вручила дипломы и подарки.

Дипломы за участие получили Анастасия Горбачёва из Вороново, Наталья Бабакулыева из Кореличского района, Владислав Добыш из Дятлово, Анастасия Мурашко из Кореличей.

















Диплом третьей степени получила вокалистка из Новогрудка Марта Дрозд





На втором месте фестивальной турнирной таблицы оказалась новогрудчанка Анастасия Аблажей





«Серебро» фестиваля отправилось к гостям из Новогрудка Татьяне Денисюк и Алексею Тищенкову





Диплом первой степени Международного фестиваля в номинации «Современная хореография» увезли участники студии современного танца в российский город Красногорск

















Лучшим вокалистом I Международного молодёжного open-air-фестиваля “Freindship” стал Руслан Пилаховский из Столбцов.





Инна ЛЕЙКО

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