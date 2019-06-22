Группа «Тяни-Толкай» рассказала о музыке, зрителях и о том, каково это – столько лет держаться на плаву

Источник материала: Полымя

27 июня в районном Центре культуры и народного творчества будет громко, весело, но в то же время душевно и романтично. В городской посёлок с ярким и незабываемым концертом едут артисты, чьё творчество уже на протяжении двадцати лет радует как белорусов, так и зрителей из ближнего зарубежья. Накануне визита в Кореличи мы побеседовали с группой «Тяни-Толкай» о музыке, зрителях и о том, каково это – столько лет держаться на плаву?..





– В октябре текущего года группа будет отмечать юбилей – двадцать лет со дня основания. Помните ли вы, как всё начиналось? С какими трудностями пришлось столкнуться на первых порах?

– Конечно, помним! Мы ведём летоисчисление со дня первого выступления под названием «Тяни-Толкай», а до этого был огромный путь с бесконечными репетициями в гаражах и подъездах. Знаете, трудностей всегда хватало. Это сейчас выход к аудитории упростился: записывай песню, выкладывай в Интернет и вперёд – люди тебя услышат. Тогда же всё было иначе: требовались знакомства, выходы на радиостанции и клубы, чего у нас, парней с окраин Минска, естественно, не было. Поэтому шаг за шагом, планомерно, мы двигались к свой цели…

– Что вы считаете главным достижением за всю историю своей деятельности?

– Пожалуй, наше главное достижение – это люди, которые приходят к нам на концерты и слушают наши песни. Все физические награды меркнут перед аплодисментами зрителей. Пусть это звучит банально, но это так. Все звания и регалии не значат действительно ничего, если людям не нравится наше творчество и мы им безразличны.

– За время гастролей вы объездили достаточно большое количество городов Беларуси. Можно ли среди них выделить один, где группу принимают лучше всего?

– Скажем больше: мы объездили почти все города нашей страны, многие даже не по одному разу. Весьма сложно выделить один город или концерт, ведь даже в одном и том же зале выступления всегда разные. Мы любим наши белорусские города и с удовольствием приезжаем в каждый из них снова и снова. При этом очень приятно осознавать, что публика отвечает нам взаимностью.

– Многие музыкальные группы после нескольких лет распадаются, не в силах справиться с конфликтами внутри коллектива. Как с этим справляетесь вы?

– В большинстве случаев конфликты случаются из-за чего? Из-за денег. А мы никогда не ставили финансовые моменты выше творческих, поэтому глобальные конфликты обходят нас стороной. В первую очередь, мы друзья, а уже потом коллеги по группе. Поэтому здесь всё просто.

– Немного о творчестве. Расскажите, кто участвует в процессе создания песен? Распределены ли у вас роли в этом плане?

– Подавляющее большинство наших песен пишет Павел Клышевский, а уже на студии мы при помощи мозгового штурма доводим песню до финального результата вместе с звукорежиссёром Александром Колядой. Также в репертуаре «Тяни-Толкай» есть несколько песен, написанных нашими друзьями-артистами. Один из них, например, – это автор-исполнитель Евгений Курасов.

– Есть ли у каждого из участников коллектива любимая песня, клип? Или совместное творчество неделимо?

– Конечно же, у каждого есть свои предпочтения, но обычно бывает так, что самое любимое – это самое новое. Поэтому сейчас пусть это будут песни «Дай мне знак» и «Легион», клипы на которые получились очень душевными, на наш скромный взгляд.

– Не было ли у вас мыслей уехать в Россию или Украину, как делают многие отечественные исполнители? Почему?

– Если лет десять назад это было необходимостью, то сейчас такого правила уже нет. По сути, объединяет одна-единственная штука – Интернет. Поэтому вполне можно жить в Беларуси и выезжать на гастроли в другие города и страны, что мы и стараемся делать.

– Задумывались ли вы над тем, чем бы занимались в жизни, если бы не музыкой?

– У нас сугубо музыкальные специальности: два инженера-металлурга, инженер-программист и автослесарь (смеются). А вообще, мы безумно счастливые люди, раз можем совмещать приятное с полезным.

– За плечами коллектива семь дисков, шестнадцать клипов и более четырёхсот концертов. Что ожидать от группы «Тяни-Толкай» в начале очередного десятка творческого пути?

– Мы постараемся и дальше радовать вас своим творчеством, а также дарить яркие и незабываемые эмоции. Ведь артисты, по сути, это кто? Это люди, которые пытаются сделать своих слушателей чуточку счастливее.