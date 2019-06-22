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Итог дня: белорусы выиграли 14 медалей в первый день II Европейских игр. Впереди только Россия

22.06.2019 22:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские спортсмены завоевали 14 медалей в первый день II Европейских игр, четыре из них были высшего достоинства.

По две золотые награды были завоеваны в акробатике и самбо, пишет sport.tut.by
В активе нашей команды также две серебряные медали: в самбо и стрельбе из лука.

Чаще всего белорусы поднимались на третью ступень пьедестала. Восемь бронзовых наград были суммарно добыты в четырех видах спорта: самбо (4), акробатика (2), велоспорт на шоссе (1) и художественная гимнастика (1).

Это позволяет Беларуси занимать второе место в медальном зачете. Первое же уверенно удерживает Россия.

1. Россия — 9 золотых — 5 серебряных — 4 бронзовые.

2. Беларусь — 4 — 2 — 8.

3. Грузия — 3 — 3 — 4.

4. Украина — 3 — 2 — 1.

5. Нидерланды — 1 — 2 — 0.


 
 
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Белорусские спортсмены завоевали 14 медалей в первый день II Европейских игр, четыре из них были высшего достоинства.
 
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