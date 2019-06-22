Итог дня: белорусы выиграли 14 медалей в первый день II Европейских игр. Впереди только Россия

sport.tut.by По две золотые награды были завоеваны в акробатике и самбо, пишет

В активе нашей команды также две серебряные медали: в самбо и стрельбе из лука.





Чаще всего белорусы поднимались на третью ступень пьедестала. Восемь бронзовых наград были суммарно добыты в четырех видах спорта: самбо (4), акробатика (2), велоспорт на шоссе (1) и художественная гимнастика (1).





Это позволяет Беларуси занимать второе место в медальном зачете. Первое же уверенно удерживает Россия.





1. Россия — 9 золотых — 5 серебряных — 4 бронзовые.





2. Беларусь — 4 — 2 — 8.





3. Грузия — 3 — 3 — 4.





4. Украина — 3 — 2 — 1.





5. Нидерланды — 1 — 2 — 0.



