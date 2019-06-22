|
«Минск и минчане» за 22.06.2019
«Ему уже, наверное, лет 15 от роду». Тренер Витебской СДЮШОР показал легендарный велосипед Татьяны Шараковой
Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»
«Мы соперники на поле и друзья в жизни»: Владимир Гуцаев и Анатолий Байдачный в Минске
Юрий Моисевич: «Настроение в команде боевое»
«Будет жарко»: Валерий Кварацхелия о том, что будет происходить в день Грузии в Минске
Рассчитываем на Недосекова. За кого из белорусских спортсменов будем болеть 23 июня?
В какие СДЮШОР направят деньги призёры второго соревновательного дня Европейских игр в Минске
II Европейские игры в Минске. Сколько медалей уже в копилке белорусов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Минск и минчане» за 15.06.2019 Читать еще window.Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 239538, containerId: 'adfox_151929167476142572', params: { p1: 'bzqfb', p2: 'fgou',...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)