Могила расстрелянного в войну молодого жителя деревни заросла одичавшим кустарником

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В Седруже на краю деревни есть густые заросли сирени. Если, набравшись храбрости и проявив недюжинную сноровку, забраться в их середину, можно увидеть остатки полуистлевшего деревянного креста. На этом месте в годы войны был похоронен расстрелянный фашистами местный житель Сергей Балюк. Было ему тогда, по воспоминаниям старожилов, лет 17-18.

Моя мама Вера Дорофеевна Будкевич, в девичестве Стасюк, стала невольной свидетельницей расстрела Сережи. Она и рассказала ту давнюю историю, как ее помнит.

А история эта самым прямым образом связана с дорогой, ныне носящей номер Р85 и соединяющей Высокое с Пружанами. Дети в деревне почему-то называли ее «черной дорогой». Она имела стратегическое значение, по ней передвигались немецкие машины и обозы, и партизаны периодически ее минировали. Чтобы избежать потерь, немцы придумали «прокатывать» по этой дороге тяжелый каток. Седруж от «черной дороги» – всего в двух километрах, поэтому к проверке безопасности привлекали местное население. Каждое утро два человека должны были протаскивать по ней тяжелый каток туда и обратно – на отрезке от речицкого перекрестка до пелищенского. В каток впрягали двух лошадей на длинных вожжах, чтобы хоть как-то обезопасить себя в случае взрыва, а люди должны были вести лошадей. «Утюжить» дорогу ходили все мужчины по очереди, и мой дедушка Дорофей, мамин отец, тоже. Один раз каток наскочил-таки на мину. Лошадь погибла, люди чудом уцелели.





В тот день очередь идти на дорогу была за Балюками. Мама не знает, почему ни отец, ни сын не пошли. То ли второй человек из «упряжки» заболел, то ли была другая важная причина. Словом, утром катком дорогу никто не проверил. И именно в тот день на мине подорвалась машина. Вроде не немцы в ней ехали, а полицаи, и одному из них оторвало ногу. Вскоре в деревню примчались полицаи искать виноватого. Солтыса на месте не оказалось (мама говорит, умный был человек, всякий раз прятался, когда немцы приезжали, будто по важным делам куда-то уехал), но его помощник (подсолтыс) показал на дом Балюков. А что ему еще оставалось делать? Звали подсолтыса Спиридон Стасюк, и, в общем, никто в деревне про него не мог сказать дурного слова. Крепкий был мужик, хозяйственный. Трех коров держал. Их-то вместе со своей буренкой моя мама, которой тогда было 10 лет, и пасла в тот день. И пригнала их на обеденную дойку как раз в тот момент, когда полицаи от дома Спиридона направлялись к дому Балюков – по соседству.

Главы семьи не было дома. То ли на подработку куда-то ушел (говорят, мастеровитый был человек), то ли спрятался. А сын его старший, Сережа, на беду оказался на месте. «Как сейчас его вижу: такой красивый парень, кареглазый, волос темный, кучерявый», – вспоминает мама. Ему и пришлось держать ответ. Без каких-либо расспросов полицаи в считанные минуты вывели его во двор, поставили к стенке сарая на глазах у сбежавшихся людей, расстреляли – и уехали.

Односельчане похоронили Сергея на краю деревни – «за клюнями». Позже отец с матерью поставили на могиле сына деревянный крест, огородили ее и посадили куст сирени. А когда родители умерли, а потом ушел из жизни и младший брат Сергея, и ухаживать за могилой стало некому. Теперь на ее месте – сплошные заросли сирени вперемешку с березами и ясенем.…

В конце мая военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси приезжали в Седруж, чтобы провести поисковые работы на месте этого захоронения. Неравнодушные люди предложили поднять останки и перезахоронить в братской могиле, тем самым увековечив память о Сергее Балюке. Но военнослужащие уехали ни с чем. Сирень так разрослась, такие толстенные корни пустила, что выкорчевать ее теперь можно только тяжелой техникой. Поэтому солдатики обратились к жительнице деревни 83-летней Вере Николаевне Балюк. Она была замужем за Николаем Балюком, младшим братом Сергея. Какая ни есть, а все ж родня. И Вера Николаевна дала согласие на то, чтобы раскопки на месте захоронения не проводились. Мол, столько лет прошло, незачем беспокоить прах погибшего.

Односельчане такому решению удивились. Может, какая-то доля истины в нем и есть. Только больно неухоженной остается могила, которую уже и не отыскать в зарослях сирени…

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото автора.