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Клубы НХЛ выбрали двух белорусских хоккеистов на драфте
Источник материала: Tut.by
Клубы НХЛ выбрали двух белорусских игроков на ежегодном драфте молодых талантов.
Капитан юношеской сборной защитник Владислав Колячонок был выбран «Флоридой» во втором раунде под общим 52-м номером. Это самый высокий пик среди белорусов за последние 16 лет. В 2003 году Сергей Костицын был 10-м.
Владислав Колячонок провел сезоне в лиге WHL, где набрал 29 (4+25) очков в составе клуба «Флинт».
В третьем раунде под общим 91-м номером «Вашингтон» выбрал центрфорварда Алексея Протаса. Он стал чемпионом WHL в составе клуба «Принц Альберт». В активе белоруса 62 (23+39) очка в 84 матчах.
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Клубы НХЛ выбрали двух белорусских игроков на ежегодном драфте молодых талантов.
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