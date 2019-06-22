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Клубы НХЛ выбрали двух белорусских хоккеистов на драфте

23.06.2019 00:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Клубы НХЛ выбрали двух белорусских игроков на ежегодном драфте молодых талантов.


Владислав Колячонок. Фото: hockey.by

Капитан юношеской сборной защитник Владислав Колячонок был выбран «Флоридой» во втором раунде под общим 52-м номером. Это самый высокий пик среди белорусов за последние 16 лет. В 2003 году Сергей Костицын был 10-м.

Владислав Колячонок провел сезоне в лиге WHL, где набрал 29 (4+25) очков в составе клуба «Флинт».

В третьем раунде под общим 91-м номером «Вашингтон» выбрал центрфорварда Алексея Протаса. Он стал чемпионом WHL в составе клуба «Принц Альберт». В активе белоруса 62 (23+39) очка в 84 матчах.

 
 
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Клубы НХЛ выбрали двух белорусских игроков на ежегодном драфте молодых талантов.
 
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