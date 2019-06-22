Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Спортсмены сборной Беларуси сегодня завоевали 14 медалей на II Европейских играх, из которых 4 высшей пробы.

Первую золотую медаль белорусам принесли акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович, которые стали чемпионками в групповых балансовых упражнениях. Позже они еще раз поднялись на пьедестал почета, взяв бронзу в динамических упражнениях. Еще одно золото добыли Артур Беляков и Ольга Мельник, занявшие первое место в состязаниях смешанных пар в балансовых упражнениях. Кроме того, у них еще бронза в динамических упражнениях.

Белорусы собрали неплохой медальный урожай в первый день соревнований по самбо. Первое золото самбистам принес Александр Кокша, а затем его успех повторила Анжела Жилинская. Серебро в активе Анастасии Архиповой. Обладателями бронзовых наград стали Анфиса Копаева, Татьяна Мацко, Владислав Бурдь, Тимофей Емельянов.

Белоруски Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская стали обладателями серебра в командном первенстве по стрельбе из классического лука. Опытнейшая велосипедистка Татьяна Шаракова финишным спуртом сумела завоевать бронзу в групповой шоссейной гонке.

В соревнованиях по художественной гимнастике белоруска Екатерина Галкина заняла 3-е место в индивидуальном многоборье. Больше медалей только у лидера зачета сборной России - 18 (9 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые). Всего на пьедестал почета сегодня поднимались представители 20 команд.