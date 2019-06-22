Белорусская самбистка Анжела Жилинская стала чемпионкой II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА . В финальном поединке весовой категории до 72 кг Анжела Жилинская победила грузинскую спортсменку Нино Одзелашвили.

"Делала все, что говорил тренер до схватки, и благодаря этому удалось выиграть. Я очень долго шла к этой победе. Тем не менее, есть еще моменты, которые надо доработать", - сказала журналистам Анжела Жилинская.

Главный тренер сборной Беларуси по самбо Вячеслав Кот отметил, что утро для национальной команды началось тяжело, чувствовался груз ответственности. По его словам, было много сложных поединков. На турнире по самбо II Европейских игр соревнуются 144 атлета за 18 комплектов наград. Состязания завершатся 23 июня в минском Дворце спорта.

БелТА.