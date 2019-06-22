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Брестчанка делала снимки камерой в магазине Корона, ей запретили. Нельзя, потому что ЧС
23.06.2019 06:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ЧС - в смысле частная собственность. Предоставим слово самой женщине, которая попала в неприятную ситуацию, написала жалобу в соответствующую книгу и получила недавно ответ...
Нельзя, потому что частная собственность.
О том, что в магазинах фотографировать можно, уже
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