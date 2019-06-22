Брестчанка делала снимки камерой в магазине Корона, ей запретили. Нельзя, потому что ЧС

Источник материала: Виртуальный Брест

ЧС - в смысле частная собственность. Предоставим слово самой женщине, которая попала в неприятную ситуацию, написала жалобу в соответствующую книгу и получила недавно ответ...





Нельзя, потому что частная собственность.

Меня зовут Ксения, хотелось бы привлечь внимание к проблеме, так как она может быть актуальна для многих. Думала, что вопрос фото и видеосъемки давно закрыт и никаких проблем быть не должно, но ошиблась. Находясь 10 июня 2019 года в ТЦ Корона г. Брест, и снимая свои покупки на камеру мобильного телефона в личных целях, ко мне подошел сотрудник – начальник службы охраны ТЦ «Корона» Синюков Александр Михайлович, и запретил снимать. После моего отказа он позвал сотрудника милиции. Кроме того, как мне показалось, вел себя, на мой взгляд, не совсем уважительно, угрожая «завести дело по статье хулиганство». В ТЦ я находилась с мужем и ребенком 5 лет. Хулиганство за фотосъемку? Мягко говоря, от такого отношения я была шокирована.



Мы покинули ТЦ и написали замечание в книгу жалоб, приложив ответ Минского горисполкома с разъяснениями, что снимать можно. Ответ мы получили сегодня. Его прилагаю.