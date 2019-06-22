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Брестчанка делала снимки камерой в магазине Корона, ей запретили. Нельзя, потому что ЧС

23.06.2019 06:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ЧС - в смысле частная собственность. Предоставим слово самой женщине, которая попала в неприятную ситуацию, написала жалобу в соответствующую книгу и получила недавно ответ...

Брестчанка делала снимки камерой в магазине Корона, ей запретили. Нельзя, потому что ЧС

Нельзя, потому что частная собственность.

Меня зовут Ксения, хотелось бы привлечь внимание к проблеме, так как она может быть актуальна для многих. Думала, что вопрос фото и видеосъемки давно закрыт и никаких проблем быть не должно, но ошиблась.

Находясь 10 июня 2019 года в ТЦ Корона г. Брест, и снимая свои покупки на камеру мобильного телефона в личных целях, ко мне подошел сотрудник – начальник службы охраны ТЦ «Корона» Синюков Александр Михайлович, и запретил снимать. После моего отказа он позвал сотрудника милиции. Кроме того, как мне показалось, вел себя, на мой взгляд, не совсем уважительно, угрожая «завести дело по статье хулиганство». В ТЦ я находилась с мужем и ребенком 5 лет. Хулиганство за фотосъемку? Мягко говоря, от такого отношения я была шокирована. 

Брестчанка делала снимки камерой в магазине Корона, ей запретили. Нельзя, потому что ЧС

Брестчанка делала снимки камерой в магазине Корона, ей запретили. Нельзя, потому что ЧС

Мы покинули ТЦ и написали замечание в книгу жалоб, приложив ответ Минского горисполкома с разъяснениями, что снимать можно. Ответ мы получили сегодня. Его прилагаю.

О том, что в магазинах фотографировать можно, уже писали СМИ. Не возбраняется делать фото прилавков, витрин или ценников в гипермаркетах, универмагах, бутиках и даже ювелирных магазинах. И знак на входе (зачеркнутый фотоаппарат) не может быть препятствием для фотосъемки. В Короне с этим, конечно, не согласятся. Даже любопытно, какую позицию занял бы суд в этом вопросе?

 
Теги: Брест
 
 
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  ЧС - в смысле частная собственность. Предоставим слово самой женщине, которая попала в неприятную ситуацию, написала жалобу в соответствующую книгу и получила...
 
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