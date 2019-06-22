ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

23.06.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В фойе Кореличской центральной районной библиотеки открыта арт-галерея «Гісторыя роднага краю».

Рисунки местных художников, на которых изображены старинные усадьбы Кореличского района, украсили стены фойе районной библиотеки.

Олег Спорик из Еремичей изобразил усадебный дом в Райце, в котором сейчас живут иконописец Александр Солдатов и его жена Вера, мастер по соломоплетению.

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

Преподаватель Кореличской детской школы искусств Анастасия Чичкан считает,что природа Кореличского района настолько прекрасна, что вдохновляет на творчество не одно поколение его жителей.

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

Екатерина Галецкая, мастер Кореличского Дома ремесел, увлекается рисунками карандашом.

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

Александр Солдатов из Райцы в своей работе отобразил один из уголков старинной усадьбы Раецких.

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

Авторы работ, которые украсили фойе районной библиотеки, награждены Дипломами и памятными подарками.

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

Инна ЛЕЙКО

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В фойе Кореличской центральной районной библиотеки открыта арт-галерея «Гісторыя роднага краю». Рисунки местных художников, на которых изображены старинные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Клубы НХЛ выбрали двух белорусских хоккеистов на драфте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика