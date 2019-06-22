В Кореличах открыли арт-галерею «Гісторыя роднага краю»

Источник материала: Полымя

В фойе Кореличской центральной районной библиотеки открыта арт-галерея «Гісторыя роднага краю».

Рисунки местных художников, на которых изображены старинные усадьбы Кореличского района, украсили стены фойе районной библиотеки.

Олег Спорик из Еремичей изобразил усадебный дом в Райце, в котором сейчас живут иконописец Александр Солдатов и его жена Вера, мастер по соломоплетению.





Преподаватель Кореличской детской школы искусств Анастасия Чичкан считает,что природа Кореличского района настолько прекрасна, что вдохновляет на творчество не одно поколение его жителей.





Екатерина Галецкая, мастер Кореличского Дома ремесел, увлекается рисунками карандашом.





Александр Солдатов из Райцы в своей работе отобразил один из уголков старинной усадьбы Раецких.













Авторы работ, которые украсили фойе районной библиотеки, награждены Дипломами и памятными подарками.





























Инна ЛЕЙКО

Фото автора