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Белорусская сборная по пляжному футболу посетила детский онкоцентр

23.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси по пляжному футболу встретилась с пациентами минского детского центра онкологии, передает телеканал «МИР 24».

Приезд спортсменов для ребят стал настоящим праздником. Они сыграли с ребятами матч и рассказали, как готовятся к участию в Европейских играх, которые накануне стартовали в столице республики. Первая игра у команды пройдет 25 июня.

«Возможность поучаствовать в таких интересных событиях, познакомиться с интересными людьми для наших пациентов, маленьких и больших, – это хорошая возможность почувствовать себя вовлеченными в жизнь общества, отвлечься от грустных мыслей, негативных чувств», – рассказала психолог Лариса Узикова.

В конце встречи футболисты устроили для детей фотосессию и подарили им мячи.



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Теги: знакомства
 
 
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Спортсмены сыграли с ребятами матч и рассказали, как готовятся к участию в Европейских играх, на которых они стартуют 25 июня.
 
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