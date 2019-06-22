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Белорусская сборная по пляжному футболу посетила детский онкоцентр
23.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси по пляжному футболу встретилась с пациентами минского детского центра онкологии, передает телеканал «МИР 24».
Приезд спортсменов для ребят стал настоящим праздником. Они сыграли с ребятами матч и рассказали, как готовятся к участию в Европейских играх, которые накануне стартовали в столице республики. Первая игра у команды пройдет 25 июня.
«Возможность поучаствовать в таких интересных событиях, познакомиться с интересными людьми для наших пациентов, маленьких и больших, – это хорошая возможность почувствовать себя вовлеченными в жизнь общества, отвлечься от грустных мыслей, негативных чувств», – рассказала психолог Лариса Узикова.
В конце встречи футболисты устроили для детей фотосессию и подарили им мячи.
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Спортсмены сыграли с ребятами матч и рассказали, как готовятся к участию в Европейских играх, на которых они стартуют 25 июня.
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