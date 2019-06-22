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После второго дня Европейских игр в лидеры выбилась Россия
23.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная России стала лидером общего медального зачета на проходящих в Минске Вторых Европейских играх после второго дня, передает «МИР 24».
На счету россиян 18 наград. Ровно половина из них – золотые медали, еще пять серебряных и четыре бронзовые. Второе место у хозяев, команды Беларуси (4, 2, 8), а замыкает тройку лучших сборная Грузии (3, 3, 4).
У россиян золото принесли Кирилл Старцев и Виктория Аксенова (динамические упражнения в соревнованиях по спортивной акробатике), Елена Бондарева, Татьяна Казенюк, Екатерина Оноприенко, Екатерина Оноприенко и Андрей Перепелюк (самбо), Дарья Межецкая (дзюдо), Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина (стрельба из пневматического пистолета), Юлия Каримова и Сергей Каменский (соревнования смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки), Дина Аверина (индивидуальное многоборье в художественной гимнастике).
Золото для белорусов взяли Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович (акробатика, групповые балансовые упражнения), Артур Беляков и Ольга Мельник (акробатика, состязания смешанных пар в балансовых упражнениях), а также Александр Кокша и Анжела Жилинская (самбо).
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У команды 18 наград – девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые, на втором месте остаются хозяева турнира – команда Беларуси.
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