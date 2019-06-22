Минск принимает международный турнир по историческому фехтованию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В столице Беларуси в эти дни, помимо Европейских игр, проходит международный турнир по историческому фехтованию, передает телеканал «МИР 24».

Уникальная спортивная дисциплина собрала полторы сотни фехтовальщиков из стран Европы, Америки, Азии. Бойцы демонстрируют различные виды боевых искусств, а судьи оценивают количество ударов и технику владение оружием.

Его вес и дизайн соответствует эпохе, которую воссоздают участники турнира. Лучших бойцов выбирают в четырех номинациях, которые определяются по типу оружия.

«Участники используют разную технику фехтования. Это очень зрелищно и даже порой опасно. Мы сражаемся на мечах, шпагах, саблях и других видах оружия. К тому же это очень романтичный спорт, у которого немало поклонников», – рассказал судья соревнований из Испании Тон Пуай.

Турнир закончится в воскресенье. Потом бойцы проведут показательные выступления на самой крупной фан-зоне вторых Европейских игр у минского Дворца спорта.