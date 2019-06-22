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Минск принимает международный турнир по историческому фехтованию
23.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В столице Беларуси в эти дни, помимо Европейских игр, проходит международный турнир по историческому фехтованию, передает телеканал «МИР 24».
Уникальная спортивная дисциплина собрала полторы сотни фехтовальщиков из стран Европы, Америки, Азии. Бойцы демонстрируют различные виды боевых искусств, а судьи оценивают количество ударов и технику владение оружием.
Его вес и дизайн соответствует эпохе, которую воссоздают участники турнира. Лучших бойцов выбирают в четырех номинациях, которые определяются по типу оружия.
Турнир закончится в воскресенье. Потом бойцы проведут показательные выступления на самой крупной фан-зоне вторых Европейских игр у минского Дворца спорта.
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Уникальная спортивная дисциплина собрала на одной площадке полторы сотни фехтовальщиков из стран Европы, Америки, Азии.
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