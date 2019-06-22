23 июня. События и люди

Источник материала: Аргументы и факты

ПРАЗДНИКИ:

Международный олимпийский день.

Международный день вдов (по данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается около 250 млн вдов, из них 115 млн - в нищете).

День государственной службы ООН.

Казахстан - День полиции.

ПРИМЕТЫ:

Тимофей. В этот день часто бывают грозы. Считается тяжёлым днём.

РОДИЛИСЬ:

1886 Ада УОТСОН, родившая 25 детей при 22-х родах (включая три двойни).

1889 Анна Андреевна АХМАТОВА (ГОРЕНКО), знаменитая российская поэтесса. Последние месяцы жизни из-за перелома оказалась прикованной к постели.

1912 Алан Мэтисон ТЬЮРИНГ, английский математик, «отец искусственного интеллекта». Покончил с собой, доведённый преследованием властей за гомосексуализм.

1946 Александр Леонидович КАЙДАНОВСКИЙ, российский актёр.

1962 Александр Михайлович ЛЮБИМОВ, российский телеведущий, президент телекомпании «ВиД».

1965 Валерий Шотаевич МЕЛАДЗЕ, российский певец. Родился в Батуми в семье инженеров. У него три дочери от первого брака (первый ребёнок, сын, умер в 1990 году через 10 дней после рождения) и двое сыновей от солистки группы «ВИА Гра» Альбины ДЖАНАБАЕВОЙ.

1972 Зинедин Язид ЗИДАН, французский футболист и тренер, чемпион мира и Европы. Он мусульманин из алжирского рода кабильских берберов. Первым мячом ему служила пластиковая бутылка. Прозвище - Зизу. По некоторым данным, за всю свою карьеру атакующего полузащитника он ни разу не попал в офсайд (положение вне игры)! У Зидана четверо сыновей.

1976 Юдит ПОЛГАР, венгерская шахматистка, самый юный в женских шахматах гроссмейстер.

СОБЫТИЯ:

930 Был создан старейший в мире парламент - исландский альтинг.

1771 В Испании во время корриды погиб первый матадор - Хосе Кандидо ЭКСПОЗИТО.

1868 Кристофер Лэтем ШОУЛЗ запатентовал в США пишущую машинку. Она имела размер с большой стол, печатала только большими буквами, причём машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась внутри машинки. В марте 2011 года в Китае закрылась последняя в мире фабрика по производству пишущих машинок.

1894 В Париже был создан Международный Олимпийский комитет.

1917 Из-за взрыва арсенала в Болевеге (Богемия) погибли около тысячи рабочих.

1941 Англичане захватили новейший немецкий самолёт «Фокке-Вульф-190», по ошибке приземлившийся в Уэльсе.

1944 Началась операция «Багратион».

1957 Сборная СССР по футболу провела свой первый отборочный матч Чемпионата мира. В Москве она победила сборную Польши со счётом 3:0.

1964 В США Артур МЕРЛИН и Ричард КНЕРР запатентовали гимнастический обруч (хула-хуп). За первый год было продано 100 млн (!) хула-хупов. Английское название «хула-хуп» образовано от названия гавайского танца хула и английского слова hoop (рус. обруч).

1975 Певец Элис КУПЕР во время выступления в Ванкувере упал со сцены и сломал шесть рёбер. Турне, по иронии судьбы, называлось «Добро пожаловать в мой кошмар».

1998 Впервые в мире была произведена пересадка клетки человеческого мозга.

2016 Брексит. В Великобритании прошёл референдум о членстве страны в Евросоюзе. Большинство (51, 89%) проголосовало за выход из Евросоюза.