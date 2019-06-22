В МИНСКЕ ПРОХОДИТ ГАЛА-ТУРНИР ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ФЕХТОВАНИЮ

29 стран, 155 фехтовальщиков – таких масштабных соревнований по историческому фехтованию до сих пор не проводилось.

Максим Каравай, участник турнира, Беларусь: «Историческим фехтованием занимаюсь с 2015 года. Оно открывает массу возможностей. Очень здорово, что такие соревнования проходят в Минске. Это огромная честь для нашей столицы. И прекрасная возможность для белорусских новичков без особых затрат хотя бы посмотреть на это. Отечественному фехтованию HEMA пока не хватает количества участников, поэтому обмен опытом внутри страны небольшой. А проведение на домашней арене турнира такого уровня, где собрались топы мирового рейтинга, дает возможность открыть для себя много нового. Уровень исторического фехтования в мире растет неимоверными темпами. Им занимается огромное количество людей. Из всех видов фехтования, которое практикуется повсеместно, HEMA особенно нравится большинству спортсменов благодаря тому, что эта техника максимально приближена к реальным условиям и техникам прошлых столетий. Это самый звездный турнир, который когда-либо проводился в рамках HEMA. Практически вся десятка мирового рейтинга приехала в Минск».

Иван Новиченко, участник турнира из Москвы, делится впечатлениями: «В подобных турнирах принимаю участие довольно давно. В Минск приехали очень сильные соперники, в том числе легендарные бойцы сообщества. Многих из них до этого дня я видел только в интернете. Очень здорово, что практически все топовые фехтовальщики собрались в одном месте. Это большая редкость». Иван также отметил, что историческое фехтование – это не только спорт, но и научная деятельность на основе изученных учебников по фехтованию, которые были составлены известными исследователями и экспертами в области боевых искусств.

Энди Луис, США: «Я впервые в Беларуси. Приехал в четверг. Между тренировками успел прогуляться. Нашел несколько хороших мест. Минск – замечательный город. Я хочу вернуться сюда снова. Моя цель на этом турнире – показать красоту исторического фехтования не как спорта, а как искусства. Здесь собрался очень сильный состав участников. Я горжусь тем, что я часть такого события».

Посмотреть на реконструированные боевые практики приехали почетные гости, среди которых оказались Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, советник Посольства Италии в Беларуси Паоло Тонини и четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова. К слову, именно по ее инициативе была организована фехтовальная часть в программе II Европейских игр.

Елена Белова: «Турнир собрал представителей четырех континентов. Приехали участники из Америки, Австралии, Европы, Азии. Это оружие для настоящих мужчин. Некоторые экземпляры достигают веса 20-22 килограммов. Однажды окунувшись в эту атмосферу, проникаешься этим видом спорта навсегда».

Паоло Тонини: «Благодаря господину Готти, почетному консулу Беларуси в Италии, под патронажем посольства Италии, появилась возможность показать историческое фехтование. Турнир очень хорошо организован. HEMA – это не только спорт, но и важная часть нашей культуры. Хочу также добавить, что мне очень понравилась Церемония открытия II Европейских игр. Гости могли открыть много особенностей Беларуси. Все было обворожительно».

Роберто Готти, почетный консул Беларуси в Брешии (Италия), один из организаторов показательных соревнований в БНТУ, привез в Минск впечатляющую коллекцию оружия, объединенную в выставку «Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса». Напомним, экспозиция представлена в Художественной галерее Михаила Савицкого. Турнир – часть запланированной программы. В небольшом перерыве между поединками, где Готти выступает в роли судьи, он дает интервью. Итальянец отмечает, что начал собирать свою коллекцию в 18 лет, и вот уже 29 лет ищет наиболее интересные образцы оружия, книг, монет и других исторических вещей. Сегодня его коллекция – одна из крупнейших в мире. Роберто благодарит спортсменов, болельщиков, организаторов за участие в турнире и приглашает всех на главную фан-зону возле Дворца спорта, где пройдут показательные выступления лучших фехтовальщиков.

Представитель белорусского клуба исторического фехтования Андрей Гордеев выразил надежду, что после II Европейских игр популярность вида спорта в Беларуси вырастет.

Состязания продолжатся сегодня (спорткомплекс БНТУ, ул. Б. Хмельницкого, 9). Вечером 23 июня с 19:00-20:45 на главной фан-зоне страны возле Дворца спорта состоятся захватывающие показательные выступления по историческому фехтованию.