Тест: что вы помните из уроков химии?

Источник материала: Tut.by

23 июня в Беларуси проходит ЦТ по химии. В честь того 42.TUT.BY предлагает вам пройти этот тест, основанный на школьных уроках. Вспомните, что такое валентность атома, и у какого элемента самая большая электроотрицательность.

Если хотите проверить свои силы и в других науках, пройдите еще тесты по белорусскому , русскому и английскому , а также обществоведению и математике .