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Тест: что вы помните из уроков химии?

23.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 июня в Беларуси проходит ЦТ по химии. В честь того 42.TUT.BY предлагает вам пройти этот тест, основанный на школьных уроках. Вспомните, что такое валентность атома, и у какого элемента самая большая электроотрицательность.

Если хотите проверить свои силы и в других науках, пройдите еще тесты по белорусскому, русскому и английскому, а также обществоведению и математике.

 
 
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Вспомните, что такое валентность атома и кто из женщин второй в истории получила Нобелевскую премию по химии.
 
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