Притяженья больше нет. Почему Валерий Меладзе ушел от супруги после 25 лет брака

Источник материала: Tut.by

Пять лет назад в СМИ появилась новость: любимец публики Валерий Меладзе разводится с женой спустя четверть века вместе. И уходит к бывшей солистке "ВИА Гры" Альбине Джанабаевой, от которой у Валерия есть 10-летний внебрачный сын.

Почему Ирина Меладзе не верила в измены мужа и как живут участники этой непростой истории теперь? Выясняем в день рождения Валерия Шотаевича: сегодня ему исполняется 54.

С будущей супругой Валерий познакомился во время учебы в кораблестроительном институте. Молодому грузину Ирина приглянулась сразу, а вот он ее поначалу не впечатлил.





«Очарования особого не было, но Валерий производил впечатление человека, с которым можно строить семейные отношения. А настоящие чувства придут позже, думала я. Так и случилось», — вспоминает Ирина Меладзе.

Молодые люди начали встречаться, но под венец Валерий не спешил. Позже он говорил, что супруга сама его на себе женила — поставила ультиматум: или женимся, или расстаемся. Меладзе выбрал первое.

Свадьбу сыграли скромную. Молодожены поселились в маленькой комнатке, и практически сразу Ирина забеременела. К сожалению, беременность закончилась неудачно: мальчик, хоть и появился на свет в срок, был болен и 10 дней спустя умер. Но стать родителями чете Меладзе все-таки удалось: еще через год у них родилась дочь Инга.





Вскоре талантливых братьев Меладзе заметили в Москве. Сначала Валерий постоянно был в разъездах, потом предложил супруге переехать в столицу всей семьей. Ирина смену обстановки поначалу восприняла с энтузиазмом. Лишь потом женщина поняла, что жизнь в новом городе для нее — настоящая мука.

«В столице я оказалась в полной социальной изоляции. Будучи по природе человеком общительным, целый год я разговаривала только с бабушкой-пенсионеркой, которая выгуливала собачку. А муж занимался освоением Москвы и приходил домой только на ночь. Каждый из нас проживал свою жизнь», — поделилась она в одном из интервью.





К концу 90-х Валерий Меладзе стал многодетным отцом (у них с Ириной родилась вторая дочь — Софья) и настоящей звездой: за плечами артиста маячили несколько успешных альбомов и сольник на одной из самых крупных площадок страны. Сценический образ певца и внезапно нагрянувшая известность породили слухи о бессчетном количестве романов на стороне. Ирина в них не верила: считала, что их брак — счастливый. Позже она скажет: «Пока все было плохо — было хорошо. Как только стало хорошо, все покатилось в тартарары. Огонь и воду люди проходят, а вот медные трубы почти никогда».





Роман на стороне у Меладзе действительно был: его возлюбленной стала бэк-вокалистка (и будущая участница группы "ВИА Гра") Альбина Джанабаева. По какой-то причине их отношения никто не замечал — или же не хотел замечать. Хотя это явно не было интрижкой: в 2004-м Альбина родила от Валерия сына Константина. Артист мальчика признал, но настоял на том, чтобы об этом никто не узнал. Почему так? Дело в том, что за два года до рождения Кости у Валерия и его законной супруги родилась третья дочь — Арина. И уйти из семьи он был не готов.





По словам Ирины, она даже подумать не могла, что у ее мужа есть еще один ребенок.

«Я действительно ощущала себя счастливой женщиной! И считала, что для счастья у меня было все: здоровые дети, любимый муж», — вспоминает она. Наверное, так могло продолжаться и дальше, если бы в разгар одной из семейных ссор Валерий сам не открыл страшную правду.

«Это случилось после того, как наш дом накануне ночью обворовали, а мы все, включая детей, в это время спали на втором этаже. Я испытала сильнейшее потрясение от осознания, чем все могло, не дай бог, закончиться, если бы кто-то из домашних проснулся. Наверное, на него это тоже по-своему подействовало, и он решил, что вот он, подходящий момент для кардинального изменения жизни», — вспоминает Ирина.

После такого признания жизнь супругов Меладзе просто не могла быть прежней. Однако о разводе речи не шло: Ирина и Валерий считали, что нужно сначала вырастить дочерей. Долгих 8 лет артист в буквальном смысле жил на две семьи — то с женой, то с любовницей, и будто бы не собирался ставить точку в столь непростой истории.





Однако ситуация зашла в тупик: информация о том, кто именно является отцом ребенка Альбины Джанабаевой, просочилась в прессу. Меладзе ничего не оставалось, кроме как подать на развод.

В 2014-м случилось сразу несколько поворотных событий. Супруги Меладзе наконец оформили расставание официально. Ирина с разводом была не согласна, но поступила достойно: ни в одном интервью не стала поливать уже бывшего супруга грязью. А Альбина родила Валерию еще одного сына — Луку, после чего пара оформила свои отношения в загсе.

Сегодня Ирина вновь счастлива: некоторое время назад у нее появился мужчина, личность которого она скрывает от общественности.



Валерий и Ирина уже после расставания на свадьбе дочери



Сын Валерия уже перерос отца

Валерий тоже не обижен судьбой: долгие годы он мечтал о сыне, а теперь у них его двое. Лишь одна мечта Меладзе не сбылась. Артист не раз признавался: он хочет, чтобы его сыновья и дочери общались между собой. Но, похоже, сестры Меладзе мечтают об ином, и отношения с единокровными братьями не поддерживают.