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Хитрость мужа чуть не привела к разводу, но сделала закомплексованную «толстушку» успешной моделью

23.06.2019 08:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Современную историю Золушки про закомплексованную медсестру из Уэльса рассказало издание Metro. Правда, принц у нее уже был — собственно, благодаря его смелому поступку все и завертелось.

Кэтрин Стэйнс-Джонс умудрилась прожить с ненавистью к собственному телу всю сознательную жизнь (а ей, на минуточку, 33 года). В частности, девушка никогда не надевала раздельный купальник, а во время поездки на море заходила в воду, обернувшись в полотенце, чтобы никто не видел ее фигуру. По этой же причине девушка отказывалась от походов в бассейн и сауну.


«Мне было так стыдно за свое тело, что меня даже подташнивало от ужаса при мысли, что кто-то его увидит», — говорит Кэтрин.

Но его видел муж Крэйг — и ему фигура жены казалась прекрасной. Он долго думал, как избавить ее от комплексов, — и решился на авантюру.

Втайне от Кэтрин он зарегистрировал ее для участия в конкурсе красоты для девушек не модельных (а человеческих) параметров. Конкурс проводило модельное агентство, и победительница получала с ним контракт.

Узнав о том, что сделал муж, Кэтрин была в бешенстве и грозилась подать на развод. Но после ей стало жаль части семейного бюджета (ведь Крэйг уже оплатил поездку в Манчестер и фотосессию) — и она согласилась попробовать.

За время съемки Кэтрин поняла, что ей безумно нравится позировать, примерять новые образы, наносить макияж… Втянувшись в модельную индустрию, девушка легко прошла в полуфинал! И уже заключила контракт с несколькими агентствами. Но главное: теперь Кэтрин верит в себя.

«Позирование открыло мне глаза на то, что мое тело — это не что-то, чего нужно стыдиться. Я научилась радоваться тому, как я выгляжу, и не волноваться из-за глупых вещей — типа того, насколько объемные у меня бедра».

Впереди у Кэтрин и Крэйга летний отпуск на Канарских островах, и Кэти уже купила бикини, чтобы «беззаботно бегать по пляжу, как все вокруг».

«От природы у всех нас разные формы и размеры тел, и мы должны радоваться этому. Жизнь слишком коротка, чтобы волноваться из-за того, как мы выглядим», — говорит девушка.

 
 
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Современную историю Золушки про закомплексованную медсестру из Уэльса рассказало издание Metro. Правда, принц у нее уже был - собственно, благодаря его смелому...
 
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