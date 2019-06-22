Мороженое, сорбет и веганское мороженое у вас дома. Делимся самыми простыми и вкусными рецептами

Источник материала: Tut.by

В такую жару лучшее лакомство — мороженое. Попробуйте приготовить любимый десерт дома! Плюсов масса: вы точно знаете, что в составе вашего десерта, получаете абсолютно натуральное лакомство и тратите на это совсем немного времени.

Мороженое

Персиковое



Источник рецепта и фото: ivona.bigmir.net

Ингредиенты: Персики — 1 кг;

Сливки 33% — 1 л;

Сахарный песок — 1 стакан;

Лимон — 1 шт.;

Яичные желтки — 7 шт.;

Ваниль в стручках — 1 шт.

Как готовить?

Персики разрезать пополам и удалить косточки, мякоть измельчить в блендере. Из лимона выжать сок, влить к персикам и перемешать. Стручок ванили раскрыть острым ножом и вынуть семена. Сливки влить в тяжелую кастрюлю, добавить семена и стручок ванили. Подогреть, но ни в коем случае не кипятить. Взбивать желтки с сахаром, пока масса не станет светлой и довольно плотной. Соединить желтки с теплыми сливками и, постоянно помешивая, на очень слабом огне довести до кипения, но не кипятить. Как только масса загустеет, тут же снять с огня и остудить. Перемешать желтково-сливочную массу с персиками. Вылить все в пластиковый контейнер, охладить и поставить в морозилку минимум на 4 часа. Перемешивать мороженое каждый час деревянной ложкой, чтобы оно получилось однородным.

Классическое



Источник рецепта и фото: edimdoma.ru

Ингредиенты: Молоко 3,2% — 300 мл;

Сливки 33% — 250 мл;

Молоко сухое — 35 г;

Сахар — 90 г;

Кукурузный крахмал — 10 г;

Сахар ванильный — 1 пакет.

Как готовить?

В кастрюльке смешать сухое молоко, сахар, ванильный сахар. Долить 250 мл молока, размешать и довести смесь до кипения. В отдельной посуде смешать 50 мл молока с кукурузным крахмалом. Добавить в кипящую молочную смесь и варить крем несколько минут до загустения. Полностью охладить. Сливки взбить до мягких пиков. Сливки должны быть тоже холодными! Венчиком смешать обе массы.

Сорбеты

Апельсиновый



Источник рецепта и фото: na-mangale.ru

Ингредиенты: Свежевыжатый апельсиновый сок — 320 мл;

Лимон — ½ шт.;

Сахар — 100 г;

Вода — 100 мл;

Белок — 1 шт.

Как готовить?

Сварить сироп из сахара и воды и охладить. Добавить в него апельсиновый сок и сок лимона. Полученную смесь хорошо перемешать и в пластмассовой форме поставить в морозильник, когда заледенеет — перемешать. Через полчаса взбить белок, добавить к смеси. Продолжить перемешивать сорбет три раза в час. С помощью специальной ложки для мороженого сформировать шарики, выложить в креманки и подавать.

Клубничный



Источник рецепта и фото: na-mangale.ru

Ингредиенты: Клубника — 500 г;

Вода — ⅓ стакана;

Сахар — ⅓ стакана;

Как готовить?

Клубнику измельчить в блендере до получения однородного пюре. Небольшую кастрюлю с водой поставить на слабый огонь, добавить сахар, и, постоянно помешивая, дождаться, пока сахар не растворится. Довести сироп до кипения, готовить в течение 2−3 минут, снять с огня и остудить. Соединить сироп и клубнику, размешать, перелить в контейнер и убрать в морозилку на 2−3 часа. Через каждые полчаса сорбет нужно будет перемешивать, чтобы убрать крупные кусочки льда. С помощью специальной ложки для мороженого сформировать шарики, выложить в креманки и подавать.

Веганское мороженое

Бананово-клубничное



Источник рецепта и фото: eda.bit.ua

Ингредиенты: Клубника — 150 г;

Банан — 3 шт.;

Кокосовое молоко — 2 ст. л.

Как готовить?

Бананы заморозить минимум на 24 часа. Клубнику помыть и удалить плодоножки. Смешать ягоды, замороженные бананы и немного молока и взбить блендером до состояния мороженого. Подавать сразу же.

Шоколадное



Источник рецепта и фото: eda.bit.ua

Ингредиенты: Вода — 500 мл;

Сахар — 250 г;

Какао — 180 г;

Соль — ¼ ч.л.;

Черный шоколад — 180 г;

Апельсин — 1 шт.

Как готовить?

В сковороде смешать 1,5 чашки воды, сахар, порошок какао и соль. Довести до кипения и дать повариться 1−2 минуты, помешивая. Снять с огня и добавить измельченную плитку шоколада. Продолжать помешивать, пока он не растворится. Добавить оставшуюся воду, цедру и сок апельсина. Смесь готова для приготовления шоколадного сорбета в мороженице, но если у вас ее нет, разлить шоколадную смесь в небольшие формочки для льда и заморозить. Перед подачей смешать их в чаше блендера и взбить до состояния ледяной крошки. Такое мороженое будет немного более кристаллизованное, чем обычное, но это неплохой способ приготовить сорбет без мороженицы.

Приятного аппетита!