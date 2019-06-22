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Мороженое, сорбет и веганское мороженое у вас дома. Делимся самыми простыми и вкусными рецептами

23.06.2019 08:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В такую жару лучшее лакомство — мороженое. Попробуйте приготовить любимый десерт дома! Плюсов масса: вы точно знаете, что в составе вашего десерта, получаете абсолютно натуральное лакомство и тратите на это совсем немного времени.

Мороженое

Персиковое


Источник рецепта и фото: ivona.bigmir.net

Ингредиенты:

  • Персики — 1 кг;
  • Сливки 33% — 1 л;
  • Сахарный песок — 1 стакан;
  • Лимон — 1 шт.;
  • Яичные желтки — 7 шт.;
  • Ваниль в стручках — 1 шт.

Как готовить?

  1. Персики разрезать пополам и удалить косточки, мякоть измельчить в блендере.
  2. Из лимона выжать сок, влить к персикам и перемешать.
  3. Стручок ванили раскрыть острым ножом и вынуть семена.
  4. Сливки влить в тяжелую кастрюлю, добавить семена и стручок ванили. Подогреть, но ни в коем случае не кипятить.
  5. Взбивать желтки с сахаром, пока масса не станет светлой и довольно плотной.
  6. Соединить желтки с теплыми сливками и, постоянно помешивая, на очень слабом огне довести до кипения, но не кипятить. Как только масса загустеет, тут же снять с огня и остудить.
  7. Перемешать желтково-сливочную массу с персиками.
  8. Вылить все в пластиковый контейнер, охладить и поставить в морозилку минимум на 4 часа. Перемешивать мороженое каждый час деревянной ложкой, чтобы оно получилось однородным.

Классическое


Источник рецепта и фото: edimdoma.ru

Ингредиенты:

  • Молоко 3,2% — 300 мл;
  • Сливки 33% — 250 мл;
  • Молоко сухое — 35 г;
  • Сахар — 90 г;
  • Кукурузный крахмал — 10 г;
  • Сахар ванильный — 1 пакет.

Как готовить?

  1. В кастрюльке смешать сухое молоко, сахар, ванильный сахар.
  2. Долить 250 мл молока, размешать и довести смесь до кипения.
  3. В отдельной посуде смешать 50 мл молока с кукурузным крахмалом.
  4. Добавить в кипящую молочную смесь и варить крем несколько минут до загустения. Полностью охладить.
  5. Сливки взбить до мягких пиков. Сливки должны быть тоже холодными!
  6. Венчиком смешать обе массы.

Сорбеты

Апельсиновый


Источник рецепта и фото: na-mangale.ru

Ингредиенты:

  • Свежевыжатый апельсиновый сок — 320 мл;
  • Лимон — ½ шт.;
  • Сахар — 100 г;
  • Вода — 100 мл;
  • Белок — 1 шт.

Как готовить?

  1. Сварить сироп из сахара и воды и охладить. Добавить в него апельсиновый сок и сок лимона.
  2. Полученную смесь хорошо перемешать и в пластмассовой форме поставить в морозильник, когда заледенеет — перемешать.
  3. Через полчаса взбить белок, добавить к смеси.
  4. Продолжить перемешивать сорбет три раза в час.
  5. С помощью специальной ложки для мороженого сформировать шарики, выложить в креманки и подавать.

Клубничный


Источник рецепта и фото: na-mangale.ru

Ингредиенты:

  • Клубника — 500 г;
  • Вода — ⅓ стакана;
  • Сахар — ⅓ стакана;

Как готовить?

  1. Клубнику измельчить в блендере до получения однородного пюре.
  2. Небольшую кастрюлю с водой поставить на слабый огонь, добавить сахар, и, постоянно помешивая, дождаться, пока сахар не растворится.
  3. Довести сироп до кипения, готовить в течение 2−3 минут, снять с огня и остудить.
  4. Соединить сироп и клубнику, размешать, перелить в контейнер и убрать в морозилку на 2−3 часа.
  5. Через каждые полчаса сорбет нужно будет перемешивать, чтобы убрать крупные кусочки льда.
  6. С помощью специальной ложки для мороженого сформировать шарики, выложить в креманки и подавать.

Веганское мороженое

Бананово-клубничное


Источник рецепта и фото: eda.bit.ua

Ингредиенты:

  • Клубника — 150 г;
  • Банан — 3 шт.;
  • Кокосовое молоко — 2 ст. л.

Как готовить?

  1. Бананы заморозить минимум на 24 часа.
  2. Клубнику помыть и удалить плодоножки. Смешать ягоды, замороженные бананы и немного молока и взбить блендером до состояния мороженого.
  3. Подавать сразу же.

Шоколадное


Источник рецепта и фото: eda.bit.ua

Ингредиенты:

  • Вода — 500 мл;
  • Сахар — 250 г;
  • Какао — 180 г;
  • Соль — ¼ ч.л.;
  • Черный шоколад — 180 г;
  • Апельсин — 1 шт.

Как готовить?

  1. В сковороде смешать 1,5 чашки воды, сахар, порошок какао и соль.
  2. Довести до кипения и дать повариться 1−2 минуты, помешивая.
  3. Снять с огня и добавить измельченную плитку шоколада. Продолжать помешивать, пока он не растворится.
  4. Добавить оставшуюся воду, цедру и сок апельсина.
  5. Смесь готова для приготовления шоколадного сорбета в мороженице, но если у вас ее нет, разлить шоколадную смесь в небольшие формочки для льда и заморозить.
  6. Перед подачей смешать их в чаше блендера и взбить до состояния ледяной крошки.
  7. Такое мороженое будет немного более кристаллизованное, чем обычное, но это неплохой способ приготовить сорбет без мороженицы.

Приятного аппетита!

 
 
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