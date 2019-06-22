Мороженое, сорбет и веганское мороженое у вас дома. Делимся самыми простыми и вкусными рецептами

В такую жару лучшее лакомство — мороженое. Попробуйте приготовить любимый десерт дома! Плюсов масса: вы точно знаете, что в составе вашего десерта, получаете абсолютно натуральное лакомство и тратите на это совсем немного времени.
Мороженое
Персиковое
Ингредиенты:
Персики — 1 кг;
Сливки 33% — 1 л;
Сахарный песок — 1 стакан;
Лимон — 1 шт.;
Яичные желтки — 7 шт.;
Ваниль в стручках — 1 шт.
Как готовить?
Персики разрезать пополам и удалить косточки, мякоть измельчить в блендере.
Из лимона выжать сок, влить к персикам и перемешать.
Стручок ванили раскрыть острым ножом и вынуть семена.
Сливки влить в тяжелую кастрюлю, добавить семена и стручок ванили. Подогреть, но ни в коем случае не кипятить.
Взбивать желтки с сахаром, пока масса не станет светлой и довольно плотной.
Соединить желтки с теплыми сливками и, постоянно помешивая, на очень слабом огне довести до кипения, но не кипятить. Как только масса загустеет, тут же снять с огня и остудить.
Перемешать желтково-сливочную массу с персиками.
Вылить все в пластиковый контейнер, охладить и поставить в морозилку минимум на 4 часа. Перемешивать мороженое каждый час деревянной ложкой, чтобы оно получилось однородным.
Классическое
Ингредиенты:
Молоко 3,2% — 300 мл;
Сливки 33% — 250 мл;
Молоко сухое — 35 г;
Сахар — 90 г;
Кукурузный крахмал — 10 г;
Сахар ванильный — 1 пакет.
Как готовить?
В кастрюльке смешать сухое молоко, сахар, ванильный сахар.
Долить 250 мл молока, размешать и довести смесь до кипения.
В отдельной посуде смешать 50 мл молока с кукурузным крахмалом.
Добавить в кипящую молочную смесь и варить крем несколько минут до загустения. Полностью охладить.
Сливки взбить до мягких пиков. Сливки должны быть тоже холодными!
Венчиком смешать обе массы.
Сорбеты
Апельсиновый
Ингредиенты:
Свежевыжатый апельсиновый сок — 320 мл;
Лимон — ½ шт.;
Сахар — 100 г;
Вода — 100 мл;
Белок — 1 шт.
Как готовить?
Сварить сироп из сахара и воды и охладить. Добавить в него апельсиновый сок и сок лимона.
Полученную смесь хорошо перемешать и в пластмассовой форме поставить в морозильник, когда заледенеет — перемешать.
Через полчаса взбить белок, добавить к смеси.
Продолжить перемешивать сорбет три раза в час.
С помощью специальной ложки для мороженого сформировать шарики, выложить в креманки и подавать.
Клубничный
Ингредиенты:
Клубника — 500 г;
Вода — ⅓ стакана;
Сахар — ⅓ стакана;
Как готовить?
Клубнику измельчить в блендере до получения однородного пюре.
Небольшую кастрюлю с водой поставить на слабый огонь, добавить сахар, и, постоянно помешивая, дождаться, пока сахар не растворится.
Довести сироп до кипения, готовить в течение 2−3 минут, снять с огня и остудить.
Соединить сироп и клубнику, размешать, перелить в контейнер и убрать в морозилку на 2−3 часа.
Через каждые полчаса сорбет нужно будет перемешивать, чтобы убрать крупные кусочки льда.
С помощью специальной ложки для мороженого сформировать шарики, выложить в креманки и подавать.
Веганское мороженое
Бананово-клубничное
Ингредиенты:
Клубника — 150 г;
Банан — 3 шт.;
Кокосовое молоко — 2 ст. л.
Как готовить?
Бананы заморозить минимум на 24 часа.
Клубнику помыть и удалить плодоножки. Смешать ягоды, замороженные бананы и немного молока и взбить блендером до состояния мороженого.
Подавать сразу же.
Шоколадное
Ингредиенты:
Вода — 500 мл;
Сахар — 250 г;
Какао — 180 г;
Соль — ¼ ч.л.;
Черный шоколад — 180 г;
Апельсин — 1 шт.
Как готовить?
В сковороде смешать 1,5 чашки воды, сахар, порошок какао и соль.
Довести до кипения и дать повариться 1−2 минуты, помешивая.
Снять с огня и добавить измельченную плитку шоколада. Продолжать помешивать, пока он не растворится.
Добавить оставшуюся воду, цедру и сок апельсина.
Смесь готова для приготовления шоколадного сорбета в мороженице, но если у вас ее нет, разлить шоколадную смесь в небольшие формочки для льда и заморозить.
Перед подачей смешать их в чаше блендера и взбить до состояния ледяной крошки.
Такое мороженое будет немного более кристаллизованное, чем обычное, но это неплохой способ приготовить сорбет без мороженицы.