Воспитатель дошкольного образования о том, как приучить ребенка убирать игрушки

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В дошкольном возрасте детям

посильны четыре вида деятельности:

самообслуживание,

хозяйственно-бытовой труд,

труд в природе и ручной труд.

Самообслуживание — это одевание, раздевание, прием пищи, санитарно-гигиенические процедуры. Осваивая эти навыки, ребенок чувствует большую самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого. В процессе обучения можно использовать игрушки: мишку или зайчика, «которые смотрят, как чисто умываются дети, аккуратно вешают свою одежду на спинку стула». Интересен детям прием с применением игрового персонажа, например, Неумейки. Неумейка появляется с грязными руками, а детям предлагаем помочь ему в выборе предметов гигиены (мыла, мыльницы, полотенца). Навыки одевания, раздевания закрепляются в играх с куклами, которых малыши многократно раздевают, одевают, укладывают спать.

Можно предложить дошкольникам игровые ситуации, имеющие дидактический характер, например: «Уложим куклу спать», «Покормим куклу», «Оденем куклу на прогулку». В таких игровых ситуациях у детей формируются трудовые навыки, закрепляются некоторые приемы действий. Для упражнения в расстегивании пуговиц, шнуровании и завязывании шнурков используются специальные пособия — «пальто» с петлями и пуговицами, «сапоги» с отверстиями для шнурков, «пояс» с пуговицей и петлей. Труд по самообслуживанию позволяет закрепить у детей интерес к этому виду деятельности, желание всё делать самим, проявлять инициативность.

Хозяйственно-бытовой труд имеет общественную направленность. Как приучить ребенка убирать игрушки? Превратить уборку в игру: машины завозим в гараж, куклы пойдут в детский сад, зверушки будут спать в зоопарке, карандаши, краски соберутся в мастерской. Можно распределить роли: кто-то будет управлять автобусом и везти разбросанные игрушки, останавливаясь только на тех остановках, где должна находиться данная игрушка. Процесс игры побуждает ребенка осуществлять реальные трудовые действия: он купает куклу, намыливая ее губкой, складывает кубики на месте будущей постройки. Для игры «Железная дорога» надо смастерить вагончики, оформить платформы, приготовить билеты. Связь игры и труда можно проследить в процессе выполнения дел, необходимых для игры: сделать уборку в кукольном хозяйстве, помыть игрушечную посуду, построить жилье для игрушечных животных. Еще можно делать акцент на помощь: помоги одеться медведю или зайцу, помоги машинке выгрузить груз.





Труд в природе благотворно влияет не только на развитие трудовых навыков, но и на воспитание нравственных чувств, закладывает основы экологического образования. Дети любят не только игру, но и тайны, секреты. Например, уборка участка превращается в секрет для дворника. «У дворника много работы, — поясняет воспитатель, — он устает. Но мы можем ему помочь. Представьте, придет он к нам, а на нашей веранде — чисто. Пусть думает, что это добрый Карлсон прилетел и помог ему».

Дошкольники активно участвуют в изготовлении поделок из природного и бросового материала, бумаги, картона, ткани, крупы. Этот ручной труд способствует развитию фантазии, творческих способностей; развивает мелкие мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, настойчивости, умению доводить начатое дело до конца. Результатами своего труда дети радуют других людей, создавая для них подарки. Большую роль в трудовом воспитании ребенка занимает чтение, а затем обсуждение рассказов о труде людей разных профессий, стихов, сказок, в которых высмеивается лень и воспевается трудолюбие, например, «Морозко», «Гуси-лебеди», «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев» и других.

А самое главное: взрослые должны помнить, что они во всем являются примером своим детям. Дети вырастают трудолюбивыми только в тех семьях, где все привыкли трудиться.

Галина СЕНЬ,

воспитатель дошкольного образования

ГУО «Ясли-сад № 5 г. Несвижа».