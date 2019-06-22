ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 неожиданных ситуаций, с которыми могут столкнуться держатели карт

23.06.2019 09:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Самая страшная ситуация, с которой могут столкнуться владельцы карт — это, конечно, кража средств. Но бывают и другие случаи, которые могут неприятно удивить клиентов банков.

Карта перестала работать

В среднем карты выпускаются на 3–5 лет. Но на деле пластик может прийти в негодность и перестать считываться терминалами раньше этого срока. Неприятно оказаться в ситуации, когда поел в ресторане или, скажем, постригся в парикмахерской, а заплатить за уже оказанную услугу нечем.

Что делать: Нужно перевыпустить карту. В зависимости от тарифа, это может быть платной или бесплатной услугой. А вот в том же кафе или салоне красоты придется выкручиваться — можно перевести деньги через мобильное приложение банка или попросить кого-то из близких прийти на помощь и принести вам деньги.

Как подстраховаться: Стоит всегда иметь небольшой запас наличности в кошельке, можно пользоваться, к примеру, Samsung Pay.

Двойное списание

Иногда по техническим причинам банк может дважды списать сумму за одну и ту же операцию.

Что делать: Обратиться в банк и оспорить повторную операцию. Часто это можно сделать через колл-центр или мобильное приложение. Проверка может занять несколько дней, после чего деньги вернутся вам на счёт.

Как подстраховаться: Никак. На всякий случай стоит сохранять все чеки, хотя бы на некоторое время.

Списание денег без выдачи в банкомате

Банкомат может зависнуть и при снятии наличных с карты списать нужную сумму, но не выдать ее владельцу.

Что делать: В такой ситуации нужно тут же позвонить в свой банк и оставить претензию. Некоторые банки не позволяют это делать удаленно, тогда придется идти в отделение. Заявление нужно написать в двух экземплярах, один с пометкой о принятии нужно сохранить у себя. Процесс займет несколько дней, средства в банкомате пересчитываются при очередной инкассации.

Как подстраховаться: Никак. Опять же нужно сохранить чек до возврата денег.

Технический овердрафт

По дебетовой карте можно уйти в минус. При этом банк может начислять проценты на образовавшуюся сумму задолженности (по условиям тарифа). Такое возможно, если у вас, например, подключены к карте платные услуги, а денег на счёте нет, или при снятии/оплате товара в валюте, когда конвертация происходит на следующий день.

Что делать: Сразу погасить образовавшуюся задолженность.

Как подстраховаться: Не тратить по карте всё под ноль, не забывать проверять баланс через пару дней после последней операции.

Блокировка карты

При однотипных переводах в течение короткого промежутка времени, получении крупных сумм и т. д. банк может заблокировать карту/счет, посчитав операции сомнительными.

Что делать: В этой ситуации нужно узнать причину блокировки, написать заявление и предоставить документы, которые банк запросит для проверки законности получения денег.  

Как подстраховаться: Не используйте личную карту для предпринимательской деятельности. 

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая страшная ситуация, с которой могут столкнуться владельцы карт - это, конечно, кража средств. Но бывают и другие случаи, которые могут неприятно удивить...
 
Новости дня
Новости разные
 
От 56 до 130 тысяч рублей. На аукционе продали «лакомые» участки в центре Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика