5 неожиданных ситуаций, с которыми могут столкнуться держатели карт

Источник материала: Tut.by

Самая страшная ситуация, с которой могут столкнуться владельцы карт — это, конечно, кража средств. Но бывают и другие случаи, которые могут неприятно удивить клиентов банков.

Карта перестала работать

В среднем карты выпускаются на 3–5 лет. Но на деле пластик может прийти в негодность и перестать считываться терминалами раньше этого срока. Неприятно оказаться в ситуации, когда поел в ресторане или, скажем, постригся в парикмахерской, а заплатить за уже оказанную услугу нечем.

Что делать: Нужно перевыпустить карту. В зависимости от тарифа, это может быть платной или бесплатной услугой. А вот в том же кафе или салоне красоты придется выкручиваться — можно перевести деньги через мобильное приложение банка или попросить кого-то из близких прийти на помощь и принести вам деньги.

Как подстраховаться: Стоит всегда иметь небольшой запас наличности в кошельке, можно пользоваться, к примеру, Samsung Pay.

Двойное списание

Иногда по техническим причинам банк может дважды списать сумму за одну и ту же операцию.

Что делать: Обратиться в банк и оспорить повторную операцию. Часто это можно сделать через колл-центр или мобильное приложение. Проверка может занять несколько дней, после чего деньги вернутся вам на счёт.

Как подстраховаться: Никак. На всякий случай стоит сохранять все чеки, хотя бы на некоторое время.

Списание денег без выдачи в банкомате

Банкомат может зависнуть и при снятии наличных с карты списать нужную сумму, но не выдать ее владельцу.

Что делать: В такой ситуации нужно тут же позвонить в свой банк и оставить претензию. Некоторые банки не позволяют это делать удаленно, тогда придется идти в отделение. Заявление нужно написать в двух экземплярах, один с пометкой о принятии нужно сохранить у себя. Процесс займет несколько дней, средства в банкомате пересчитываются при очередной инкассации.

Как подстраховаться: Никак. Опять же нужно сохранить чек до возврата денег.

Технический овердрафт

По дебетовой карте можно уйти в минус. При этом банк может начислять проценты на образовавшуюся сумму задолженности (по условиям тарифа). Такое возможно, если у вас, например, подключены к карте платные услуги, а денег на счёте нет, или при снятии/оплате товара в валюте, когда конвертация происходит на следующий день.

Что делать: Сразу погасить образовавшуюся задолженность.

Как подстраховаться: Не тратить по карте всё под ноль, не забывать проверять баланс через пару дней после последней операции.

Блокировка карты

При однотипных переводах в течение короткого промежутка времени, получении крупных сумм и т. д. банк может заблокировать карту/счет, посчитав операции сомнительными.

Что делать: В этой ситуации нужно узнать причину блокировки, написать заявление и предоставить документы, которые банк запросит для проверки законности получения денег.

Как подстраховаться: Не используйте личную карту для предпринимательской деятельности.