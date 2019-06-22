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От 56 до 130 тысяч рублей. На аукционе продали «лакомые» участки в центре Бреста

23.06.2019 09:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте состоялся аукцион на право аренды земельных участков в исторической части города с правом проектирования и строительства жилых зданий, пишет "Вечерний Брест".

Такие участки принято называть «лакомыми». На улицах Карла Маркса, Гоголя, Советских Пограничников и 17 Сентября свободной земли для нового строительства практически не осталось. Аппетиты потенциальных покупателей в этом случае сдерживают большие затраты, связанные со сносом старых деревянных домов и сараев и отселением людей. Но, видимо, победители аукциона рассчитывают, что им в итоге удастся компенсировать эти потери.

Интрига торгов разрешилась довольно быстро (каждый из участников уже присмотрел себе лот). Земельный участок размером 0,33 га в районе ул. Гоголя, 42, 42/1, 44 и 46/1, при начальной цене 49 тысяч рублей ушел с молотка за 56 тысяч рублей к ООО «Спортивный клуб «Аматар».

Успевший зарекомендовать себя на рынке строительства жилья «Продом» стал обладателем приблизительно такого же по размерам участка в районе ул. К. Маркса, 90, 92 и 94. Начальная цена 48 тысяч рублей была превышена более чем вдвое - до 100 тысяч рублей.

Еще один хорошо известный брестчанам застройщик - «Будаўнічы рай» - приобрел участок покрупнее (0,76 га) в районе улиц 17 Сентября, 39, - Советских Пограничников, 28, за 130 тысяч рублей (при стартовой цене 114 тысяч рублей).

«Начальная цена лотов на этом аукционе сильно не подскочила вверх, - прокомментировала ведущий юрисконсульт Брестского городского центра по управлению недвижимостью Марина Карпук. - Но надо учитывать весьма значительные убытки, связанные со сносом домов и отселением людей. Ориентировочно они составляют по каждому лоту соответственно 447 тысяч рублей, 249 тысяч рублей и 768 тысяч рублей».

В результатах аукциона были заинтересованы не только участники, но и те, кому предстоит отселение. Вот что рассказала пришедшая понаблюдать за торгами жительница дома № 94 на ул. Карла Маркса:

«Хотя бы уже нашелся застройщик, чтобы мы могли переселиться в новые квартиры! Наш дом деревянный, построен еще в начале прошлого века. Отопление печное, туалет на улице. Сараи уничтожены пожаром несколько лет назад.

Квартиру в этом доме получил мой муж, который работал в речном порту. Теперь уже почти все жильцы разъехались кто куда. Заселены только две квартиры, а на остальные положили глаз бомжи. Участок, где находится наш дом, ранее уже был куплен, но у застройщика что-то не сложилось. Посмотрим, что получится в этот раз».

Интерес жильцов вполне объясним: новое жилье взамен того, что идет под снос, им будет предоставляться из расчета 15 кв. м на человека.

«Ранее на торгах уже были реализованы два участка из тех, что теперь выставляются на аукцион, - подтвердил зампред горисполкома Андрей Филанович. - Но в связи с тем, что победители не выполнили условий договора, они их лишились». Собеседник добавил, что в центре города будут построены многоквартирные дома улучшенных качеств. В соответствии с градостроительным паспортом, на первых этажах зданий предусмотрено размещение административно-офисных помещений (ул. Гоголя), объектов общественного питания и бытового обслуживания (ул. Карла Маркса) и соцкультбыта (район ул. 17 Сентября - Советских Пограничников).

 
Теги: Брест
 
 
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Новые владельцы отселят жильцов выкупленных зданий.
 
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