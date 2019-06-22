Китай, Россия, ОАЭ. Десять самых амбициозных архитектурных премьер года

Источник материала: Tut.by

Эти проекты находятся на финальной стадии строительства или уже готовятся к открытию. РБК рассказывает о десяти самых ожидаемых архитектурных премьерах ближайшего года

Среди наиболее амбициозных архитектурных проектов — самый большой отель стран Бенилюкса, крупнейший небоскреб Европы, самый высокий атриум мира и жилой комплекс с тысячей деревьев на крыше. Строительство большинства из них велось в течение многих лет: от внешних факторов не застрахованы даже именитые архитекторы. По прогнозам, после долгих перипетий и периодов затишья в ближайшем году эти знаковые объекты наконец-то увидят свет.

Тайбэйский центр исполнительских искусств, Тайвань



Фото: oma.eu

В феврале 2009 года архитекторы голландского бюро OMA выиграли конкурс на проектирование Тайбэйского центра исполнительских искусств. Строительство началось через три года, а в 2013-м должно было полностью завершиться. Несмотря на серьезную задержку, даже спустя десять лет это здание выглядит футуристично. Оно включает три зрительных зала: большой театр на 1,5 тыс. человек и две малые площадки по 800 мест. Одно из театральных пространств находится в огромной сфере, которую архитекторы приподняли над землей. Интересная особенность здания — планировка Public Loop. Она позволяет зрителям из фойе наблюдать, как актеры за кулисами готовятся к выходу на сцену. Центр исполнительских искусств планирует принять первых посетителей в следующем году.

Центр поп-музыки в Тайбэе, Тайвань



Фото: reiser-umemoto.com

Еще один важный проект Тайбэя — центр поп-музыки. Это комплекс из трех зданий, спроектированный студией Reiser + Umemoto. По задумке заказчиков, он должен вывести музыкальную индустрию Тайваня на международный уровень. На площади 62,6 тыс. кв. м есть несколько концертных площадок, выставочное пространство, студия звукозаписи, две лекционные аудитории и открытый амфитеатр с мобильной сценой. Последний можно трансформировать для проведения масштабных мероприятий, увеличив его вместимость до 16 тыс. человек. Центральное здание комплекса оформлено в виде жемчужной раковины. Его занимает главный концертный зал, рассчитанный на 5 тыс. зрителей. Здесь также будут работать круглосуточные магазины, рестораны и ночные рынки.

«Тысяча деревьев», Китай



Фото: heatherwick.com

Благодаря группе архитекторов из лондонской студии Heatherwick Studio и дизайнеру Томасу Хизервику, в Шанхае появятся собственные висячие сады. Многофункциональный комплекс «1000 деревьев» сильно отличается от обычных бетонных небоскребов. Это два искусственных холма, расположенных на берегу реки Сучжоу и украшенных большим количеством зеленых насаждений. Интересно, что все деревья стоят на отдельных бетонных колоннах, которые архитекторы решили не прятать. Вместо этого они сделали тысячу колонн определяющей чертой дизайна. Новый зеленый комплекс площадью 300 тыс. «квадратов» эффектно контрастирует с высотной застройкой китайского мегаполиса. На его территории скоро появятся апартаменты, торговые центры, офисы, школа и кафе.

Музей визуальной культуры M+, Гонконг



Фото: mplus.org.hk

Будущее здание гонконгского музея M+ представляет собой массивную инсталляцию в виде перевернутой буквы Т. Комплекс площадью 60 тыс. кв. м находится в культурном округе Западный Коулун. Предполагается, что в его вертикальной части разместятся офисы, библиотека и исследовательский институт. В нижней части будут расположены концертные площадки, кафе, кинотеатры и магазины. Выставочные пространства швейцарские архитекторы из Herzog & de Meuron и Farrells решили построить под землей. Для этого им пришлось раскрыть законсервированный железнодорожный туннель, который проходит под зданием. Фасад музея станет светодиодным экраном для демонстрации современного визуального искусства. Сдача проекта назначена на март 2020 года.

Музей будущего, Дубай



Фото: killadesign.com

Музей будущего выполнен в форме огромного овального кольца, облицованного листами нержавеющей стали и украшенного арабской каллиграфией. По словам архитектора Шона Киллы, пустота в центре здания символизирует все то, что человечество пока не знает о своем будущем. Необычную конструкцию возводят на холме у самого высокого в мире небоскреба — 828-метрового «Бурдж-Халифы». После открытия в 2020 году этот музей станет крупнейшей площадкой для демонстрации инновационных проектов и разработок. Кроме высокотехнологичных выставок и футуристических изобретений, здесь разместят комплекс научно-исследовательских лабораторий. Чтобы идти в ногу со временем, экспозиция музея каждые полгода будет меняться.

«Лахта Центр», Санкт-Петербург



Фото: lakhta. center

«Лахта Центр» — самый высокий небоскреб Европы, проект шотландских архитекторов из компании RMJM. Комплекс площадью 130 тыс. кв. м и стоимостью 155 млрд российских рублей построен на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. На последнем этаже небоскреба расположена смотровая площадка с 360-градусным обзором, ниже — ресторан, планетарий, спорткомплекс с бассейном, детский образовательный центр, концертный зал и офисы. Для перемещения между 86 этажами предусмотрено 40 скоростных лифтов и беспересадочный шаттл, который будет доставлять пассажиров к смотровой площадке. Сейчас здесь устанавливается оборудование, ведутся работы по обустройству помещений. Открытие комплекса «Лахта Центр» запланировано на конец этого года.

Отель nhow Amsterdam RAI, Нидерланды



Фото: oma.eu

Nhow Amsterdam RAI станет самым большим отелем в странах Бенилюкса. Проект здания был представлен архитектурным бюро Рема Колхаса OMA в 2014 году. Nhow Amsterdam RAI — 25-этажная башня, состоящая из трех отдельных треугольных блоков. Каждый из них повернут относительно другого на 60 градусов. Помимо 650 гостиничных номеров здесь откроют рестораны, галерею, сад скульптур, спа-салон, просторный конференц-зал, 200-местную парковку и телевизионную студию, которая займет весь верхний этаж. В прошлом месяце строители завершили отделку фасадов здания и монтаж инженерных сетей. В середине июня nhow Amsterdam RAI временно откроют для публики, а своих первых посетителей отель сможет принять уже в начале 2020 года.

Небоскреб Leeza SOHO, Китай



Фото: zaha-hadid.com

Ключевая особенность Leeza SOHO — 190-метровый центральный атриум, который признан самым высоким в мире. Побить рекорд было не целью архитекторов, а вынужденной мерой. Под выделенным участком, на котором построен небоскреб, проходит новая линия пекинского метро. Чтобы снизить давление на тоннель, специалисты из бюро Zaha Hadid Architects решили разделить небоскреб на два корпуса и связать их сплошным стеклянным фасадом. Кроме того, просторный атриум позволяет естественному свету проникать в здание со всех сторон. В Leeza SOHO будут находиться офисы и жилые апартаменты. В будущем в подземной части небоскреба появится станция для зарядки электромобилей, а также паркинг с камерами хранения и душевыми кабинами для 2,68 тыс. велосипедистов.

Библиотека Hunters Point, США



Фото: stevenholl.com

В 2011 году американский архитектор Стивен Холл решил перестроить бывшую промзону на берегу Ист-Ривер. Реализация проекта началась через четыре года, но затем несколько раз приостанавливалась. Например, в 2017 году стройку временно прекратили из-за забастовки рабочих в Испании. Оттуда привозили стекло, необходимое для заполнения замысловатых «прорезей» на фасаде здания, которые заменяют окна. Сегодня первоначальный бюджет проекта превышен более чем на $ 7 млн. Открыть Hunters Point обещают этим летом. По словам местных жителей, владельцы уже ищут персонал для работы в библиотеке. Пространство Hunters Point будет разделено на три зоны: для детей, подростков и взрослых. А на крыше появится открытая читальная зона с панорамным видом на Манхэттен и комплекс зданий ООН.

Театр Wuxi Show, Китай



Фото: sca. design

Wuxi Show расположен недалеко от озера Тайху в китайском городе Уси. Театр строят по проекту лондонской архитектурной компании Steven Chilton Architects. Он предназначен для постоянного размещения водного шоу известного бельгийского режиссера Франко Драгоне. Готовое здание будет вмещать около 2 тыс. зрителей. По всему периметру театр окружен стеной из тонких белых колонн, имитирующих бамбуковый лес. Они поддерживают навес из сверкающих золотых листьев, который защищает здание от перегрева. Внешняя стеклянная стена театра украшена белыми и золотыми полосами, которые усиливают эффект, отражая «бамбуковые» колонны. В вечерние часы оригинальное оформление здания подчеркивает нижняя подсветка фасада. Wuxi Show обещают запустить в декабре 2019 года.