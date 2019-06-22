Трамп отложил массовую депортацию нелегальных мигрантов









Американский лидер Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США на две недели. Об этом президент сообщил в Twitter в субботу, 22 июня.

"По просьбе демократов я решил отсрочить процесс высылки нелегальных мигрантов на две недели для того, чтобы дать возможность демократам и республиканцам выработать совместное решение по вопросам получения убежища и по проблемам лазеек в законодательстве", – написал Трамп.

По его словам, в случае если решение не будет достигнуто, депортация непременно начнется.



