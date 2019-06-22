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Трамп отложил массовую депортацию нелегальных мигрантов
Источник материала: Партизан
Депортации начнутся через две недели, если представители двух американских партий не смогут найти компромисс.
Американский лидер Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США на две недели. Об этом президент сообщил в Twitter в субботу, 22 июня.
"По просьбе демократов я решил отсрочить процесс высылки нелегальных мигрантов на две недели для того, чтобы дать возможность демократам и республиканцам выработать совместное решение по вопросам получения убежища и по проблемам лазеек в законодательстве", – написал Трамп.
По его словам, в случае если решение не будет достигнуто, депортация непременно начнется.
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Депортации начнутся через две недели, если представители двух американских партий не смогут найти компромисс.
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