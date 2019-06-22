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Клубы НХЛ выбрали двоих белорусских хоккеистов на драфте
Источник материала: Партизан
Лучший результат белорусского хоккея за последние 16 лет показал капитан юношеской сборной защитник Владислав Колячонок.
Колячонок, который провел сезон в лиге WHL в составе «Флинта», был выбран «Флоридой» во втором раунде под общим 52-м номером. Для сравнения: в 2003 году Сергей Костицын был десятым.
В третьем раунде под общим 91 номером центрфорварда Алексея Протаса выбрал «Вашингтон».
Протас стал чемпионом WHL в составе клуба «Принц Альберт».
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Лучший результат белорусского хоккея за последние 16 лет показал капитан юношеской сборной защитник Владислав Колячонок.
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