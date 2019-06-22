Клубы НХЛ выбрали двоих белорусских хоккеистов на драфте









Колячонок, который провел сезон в лиге WHL в составе «Флинта», был выбран «Флоридой» во втором раунде под общим 52-м номером. Для сравнения: в 2003 году Сергей Костицын был десятым.





В третьем раунде под общим 91 номером центрфорварда Алексея Протаса выбрал «Вашингтон».





Протас стал чемпионом WHL в составе клуба «Принц Альберт».