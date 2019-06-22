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Клубы НХЛ выбрали двоих белорусских хоккеистов на драфте

23.06.2019 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лучший результат белорусского хоккея за последние 16 лет показал капитан юношеской сборной защитник Владислав Колячонок.



Колячонок, который провел сезон в лиге WHL в составе «Флинта», был выбран «Флоридой» во втором раунде под общим 52-м номером. Для сравнения: в 2003 году Сергей Костицын был десятым. 

В третьем раунде под общим 91 номером центрфорварда Алексея Протаса выбрал «Вашингтон».

Протас стал чемпионом WHL в составе клуба «Принц Альберт». 

 
 
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Лучший результат белорусского хоккея за последние 16 лет показал капитан юношеской сборной защитник Владислав Колячонок.
 
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