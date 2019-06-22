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Дерзкий налёт в Гомеле: парочка грабителей ворвалась в магазин и похитила деньги

23.06.2019 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Криминальный инцидент произошёл днём 21 июня в торговом объекте по ул. Б. Хмельницкого в Советском районе Гомеля.

Двое мужчин ворвались в магазин “Бережливый” и под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовали отдать им всю выручку из кассы.

Как пишет Progomel.by, напуганная кассир выполнила требования грабителей, однако их “улов” составил… всего 45 рублей. Сразу после того, как горе-воришки скрылись, на место была вызвана милиция. Место оцепили, работал кинолог с собакой. Свидетели и работники магазина рассказали приметы налётчиков. Их ищут.

 
Теги: Гомель
 
 
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Криминальный инцидент произошёл днём 21 июня в торговом объекте по ул. Б. Хмельницкого в Советском районе Гомеля.
 
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