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Дерзкий налёт в Гомеле: парочка грабителей ворвалась в магазин и похитила деньги
Источник материала: Партизан
Криминальный инцидент произошёл днём 21 июня в торговом объекте по ул. Б. Хмельницкого в Советском районе Гомеля.
Двое мужчин ворвались в магазин “Бережливый” и под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовали отдать им всю выручку из кассы.
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Криминальный инцидент произошёл днём 21 июня в торговом объекте по ул. Б. Хмельницкого в Советском районе Гомеля.
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