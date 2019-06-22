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На Нарочи два человека заболели «зудом купальщика»

23.06.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина и женщина, купаясь в озере Нарочь, заразились церкариозом. Это паразитарное заболевание еще называют «зудом купальщика».



Врач-эпидемиолог, заведующая отделом эпидемиологии Мядельского районного центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Ерман рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— В нынешнем купальном сезоне есть два официально зарегистрированных случая церкариоза на Нарочи. В наш центр сообщают о каждом таком заболевании. В начале июня болезнью были поражены 32-летний мужчина и 58-летняя женщина, которые отдыхали на озере. Других случаев пока не зарегистрировано.

Екатерина Ерман пояснила, что церкариоз — это паразитарное заболевание. Церкарии попадают к человеку от водоплавающих птиц через моллюсков, живущих в озере. От укусов паразитов развивается раздражение, кожа краснеет, начинается зуд.

Специального лечения церкариоза не существует. Пораженные места лучше не расчесывать и обрабатывать противозудной мазью. Заболевание, в зависимости от особенностей организма, проходит за день-два. В редких случаях — за пять суток.


Специалист советует перед тем, как войти в воду, намазаться масляным кремом, например, солнцезащитным. Сразу после купания в водоеме нужно принять душ, при этом не просто ополоснуться, а как следует растереться под струями воды. Такие меры предосторожности позволят избежать заражения.

— Следует помнить, что, чем жарче погода, тем активнее ведут себя паразиты, — отмечает Екатерина Ерман. — Пик приходится на период с 11:00 до 15:00.

Врач-эпидемиолог вспоминает, что случаи церкариоза на Нарочи регистрируются давно, но в последние годы с заболеванием удается достаточно успешно бороться.

В 1995 году было отмечено 232 случая заболевания зудом купальщика. Пик пришелся на 2006-й — 679 случаев. В 2011-м была принята Программа развития Нарочанского региона на 2011-2015 годы, в рамках которой проводились мероприятия по снижению уровня заболеваемости церкариозом.

Людям разъяснили, что нельзя кормить водоплавающих птиц. Также почистили озеро, убрали оттуда моллюсков.

Результат не заставил себя ждать. В том же 2011 году было выявлено 42 случая заболевания «зудом купальщика». В 2016 — 9 случаев. В 2018 году зарегистрировано всего три таких случая.

 
 
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Мужчина и женщина, купаясь в озере Нарочь, заразились церкариозом. Это паразитарное заболевание еще называют «зудом купальщика».
 
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