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На Нарочи два человека заболели «зудом купальщика»
Источник материала: Партизан
Мужчина и женщина, купаясь в озере Нарочь, заразились церкариозом. Это паразитарное заболевание еще называют «зудом купальщика».
Врач-эпидемиолог, заведующая отделом эпидемиологии Мядельского районного центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Ерман рассказала корреспонденту
— В нынешнем купальном сезоне есть два официально зарегистрированных случая церкариоза на Нарочи. В наш центр сообщают о каждом таком заболевании. В начале июня болезнью были поражены 32-летний мужчина и 58-летняя женщина, которые отдыхали на озере. Других случаев пока не зарегистрировано.
Екатерина Ерман пояснила, что церкариоз — это паразитарное заболевание. Церкарии попадают к человеку от водоплавающих птиц через моллюсков, живущих в озере. От укусов паразитов развивается раздражение, кожа краснеет, начинается зуд.
Специального лечения церкариоза не существует. Пораженные места лучше не расчесывать и обрабатывать противозудной мазью. Заболевание, в зависимости от особенностей организма, проходит за день-два. В редких случаях — за пять суток.
Специалист советует перед тем, как войти в воду, намазаться масляным кремом, например, солнцезащитным. Сразу после купания в водоеме нужно принять душ, при этом не просто ополоснуться, а как следует растереться под струями воды. Такие меры предосторожности позволят избежать заражения.
— Следует помнить, что, чем жарче погода, тем активнее ведут себя паразиты, — отмечает Екатерина Ерман. — Пик приходится на период с 11:00 до 15:00.
Врач-эпидемиолог вспоминает, что случаи церкариоза на Нарочи регистрируются давно, но в последние годы с заболеванием удается достаточно успешно бороться.
В 1995 году было отмечено 232 случая заболевания зудом купальщика. Пик пришелся на 2006-й — 679 случаев. В 2011-м была принята Программа развития Нарочанского региона на 2011-2015 годы, в рамках которой проводились мероприятия по снижению уровня заболеваемости церкариозом.
Людям разъяснили, что нельзя кормить водоплавающих птиц. Также почистили озеро, убрали оттуда моллюсков.
Результат не заставил себя ждать. В том же 2011 году было выявлено 42 случая заболевания «зудом купальщика». В 2016 — 9 случаев. В 2018 году зарегистрировано всего три таких случая.
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Мужчина и женщина, купаясь в озере Нарочь, заразились церкариозом. Это паразитарное заболевание еще называют «зудом купальщика».
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