На Нарочи два человека заболели «зудом купальщика»









Екатерина Ерман рассказала корреспонденту МЛЫН.BY : Врач-эпидемиолог, заведующая отделом эпидемиологии Мядельского районного центра гигиены и эпидемиологиирассказала корреспонденту





— В нынешнем купальном сезоне есть два официально зарегистрированных случая церкариоза на Нарочи. В наш центр сообщают о каждом таком заболевании. В начале июня болезнью были поражены 32-летний мужчина и 58-летняя женщина, которые отдыхали на озере. Других случаев пока не зарегистрировано.





Екатерина Ерман пояснила, что церкариоз — это паразитарное заболевание. Церкарии попадают к человеку от водоплавающих птиц через моллюсков, живущих в озере. От укусов паразитов развивается раздражение, кожа краснеет, начинается зуд.





Специального лечения церкариоза не существует. Пораженные места лучше не расчесывать и обрабатывать противозудной мазью. Заболевание, в зависимости от особенностей организма, проходит за день-два. В редких случаях — за пять суток.









Специалист советует перед тем, как войти в воду, намазаться масляным кремом, например, солнцезащитным. Сразу после купания в водоеме нужно принять душ, при этом не просто ополоснуться, а как следует растереться под струями воды. Такие меры предосторожности позволят избежать заражения.





— Следует помнить, что, чем жарче погода, тем активнее ведут себя паразиты, — отмечает Екатерина Ерман. — Пик приходится на период с 11:00 до 15:00.





Врач-эпидемиолог вспоминает, что случаи церкариоза на Нарочи регистрируются давно, но в последние годы с заболеванием удается достаточно успешно бороться.





В 1995 году было отмечено 232 случая заболевания зудом купальщика. Пик пришелся на 2006-й — 679 случаев. В 2011-м была принята Программа развития Нарочанского региона на 2011-2015 годы, в рамках которой проводились мероприятия по снижению уровня заболеваемости церкариозом.





Людям разъяснили, что нельзя кормить водоплавающих птиц. Также почистили озеро, убрали оттуда моллюсков.





Результат не заставил себя ждать. В том же 2011 году было выявлено 42 случая заболевания «зудом купальщика». В 2016 — 9 случаев. В 2018 году зарегистрировано всего три таких случая.