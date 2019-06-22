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Завод им.Козлова выставил на продажу базу отдыха
Источник материала: Партизан
Минский электротехнический завод им. Козлова продает с аукциона базу отдыха «Молоди» в Логойском районе. Заявленная начальная цена — 383,8 тыс. рублей.
За эти деньги новый владелец получит 2 специализированных корпуса (площадью 945 и 902 кв. метров) для санаторно-курортных целей, инженерные сети и склад. Земельный участок, площадью 3,5 га предоставляется на праве постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений базы отдыха.
Организатор торгов — «Центр промышленной оценки».
Аукцион состоится 26 июня.
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Минский электротехнический завод им. Козлова продает с аукциона базу отдыха «Молоди» в Логойском районе. Заявленная начальная цена — 383,8 тыс. рублей.
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