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Спасибо Евроиграм: в Минске приостановлены плановые отключения горячей воды

23.06.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На период проведения II Европейских игр в столице приостановили плановые отключения горячего водоснабжения.

На заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания города прозвучала информация, что отключения возобновятся с 4 июля, передает агентство "Минск-Новости"

Чтобы не оставлять гостей и участников спортивного форума без горячей воды, но в то же время успеть выполнить все необходимые работы по подготовке сетей к зиме, графики отключения уже откорректированы.


 
Теги: Минск
 
 
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На период проведения II Европейских игр в столице приостановили плановые отключения горячего водоснабжения.
 
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