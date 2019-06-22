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Спасибо Евроиграм: в Минске приостановлены плановые отключения горячей воды
Источник материала: Партизан
На период проведения II Европейских игр в столице приостановили плановые отключения горячего водоснабжения.
На заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания города прозвучала информация, что отключения возобновятся с 4 июля, передает агентство
Чтобы не оставлять гостей и участников спортивного форума без горячей воды, но в то же время успеть выполнить все необходимые работы по подготовке сетей к зиме, графики отключения уже откорректированы.
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На период проведения II Европейских игр в столице приостановили плановые отключения горячего водоснабжения.
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