Спасибо Евроиграм: в Минске приостановлены плановые отключения горячей воды

"Минск-Новости" . На заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания города прозвучала информация, что отключения возобновятся с 4 июля, передает агентство





Чтобы не оставлять гостей и участников спортивного форума без горячей воды, но в то же время успеть выполнить все необходимые работы по подготовке сетей к зиме, графики отключения уже откорректированы.



