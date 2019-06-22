|
Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО
Источник материала: Партизан
Норвежская контр-адмирал Луиза Дедичен стала первой женщиной в военном комитете НАТО.
Фото: twitter.com/NATOpress
Представитель вооруженных сил Норвегии стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО, сообщила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
"Поздравляем контр-адмирала Луизу Дедичен – первую женщину в военном комитете НАТО", – написала она в Twitter.
Военный комитет является органом НАТО, в состав которого входят начальники штабов обороны государств-членов альянса. Начальники штаба обороны регулярно представлены в комитете их постоянными военными представителями, которые чаще всего являются двух- или трехзвездными офицерами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежская контр-адмирал Луиза Дедичен стала первой женщиной в военном комитете НАТО.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)