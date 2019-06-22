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NASA обнаружило вероятные признаки жизни на Марсе
Источник материала: Партизан
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете, пишет The New York Times.
Образцы воздуха были взяты 19 июня. Спустя два дня ученые проанализировали данные, а также запросили дополнительную информацию с марсохода. Результаты дополнительных исследований будут готовы 24 июня.
Солнечный свет и химические реакции разрушают молекулы метана в течение нескольких столетий, поэтому ученые не исключают, что он был произведен относительно недавно. В то же время есть вероятность, что метан находился в недрах планеты в течение миллионов лет, и выходит на поверхность сквозь трещины.
В NASA заявили, что для поддержания научной целостности команда проекта продолжит изучать данные перед тем, как подтвердить результат.
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На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
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