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NASA обнаружило вероятные признаки жизни на Марсе

23.06.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.



Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете, пишет The New York Times.
 
Образцы воздуха были взяты 19 июня. Спустя два дня ученые проанализировали данные, а также запросили дополнительную информацию с марсохода. Результаты дополнительных исследований будут готовы 24 июня.
 
Солнечный свет и химические реакции разрушают молекулы метана в течение нескольких столетий, поэтому ученые не исключают, что он был произведен относительно недавно. В то же время есть вероятность, что метан находился в недрах планеты в течение миллионов лет, и выходит на поверхность сквозь трещины.
 
В NASA заявили, что для поддержания научной целостности команда проекта продолжит изучать данные перед тем, как подтвердить результат.

 
 
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На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
 
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