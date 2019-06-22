NASA обнаружило вероятные признаки жизни на Марсе









Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете, пишет The New York Times.

Образцы воздуха были взяты 19 июня. Спустя два дня ученые проанализировали данные, а также запросили дополнительную информацию с марсохода. Результаты дополнительных исследований будут готовы 24 июня.

Солнечный свет и химические реакции разрушают молекулы метана в течение нескольких столетий, поэтому ученые не исключают, что он был произведен относительно недавно. В то же время есть вероятность, что метан находился в недрах планеты в течение миллионов лет, и выходит на поверхность сквозь трещины.

В NASA заявили, что для поддержания научной целостности команда проекта продолжит изучать данные перед тем, как подтвердить результат.