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Александр Лукашенко грозился не пойти на церемонию открытия Европейских игр

23.06.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Александр Лукашенко грозился не пойти на церемонию открытия Европейских игр
Политик признался, что не хотел поднимать шумиху вокруг своего отсутствия на церемонии открытия соревнований, и высказал сожаление, что был вынужден пойти на такой шаг.

Отсутствие Вучича на стадионе "Динамо" заметили журналисты. Организаторы Европейских игр подтвердили, что президент Сербии должен был присутствовать на открытии, однако его там не было.

Александр Вучич отметил, что организаторы соревнований и президент Беларуси Александр Лукашенко вели себя максимально корректно: косовский флаг отсутствовал везде, где было возможно, и где не было инспекции Международного олимпийского комитета, а косовского президента Хашима Тачи не разместили в главной ложе.

«Мне было очень трудно сообщить хозяину, президенту Беларуси Лукашенко, что я не приду на церемонию, потому что я знаю, как много он сделал. С одной стороны он посадил рядом с собой Медведева, а с другой хотел посадить меня. Это большая честь. Он сказал, что не пойдет на стадион без меня. Мне было тяжело видеть, как этот крепкий мужчина чуть не плакал, когда я говорил, что не могу там находиться», — сказал Вучич cербским журналистам.

"О нас заботились, и мне жаль, что я разочаровал белорусских хозяев, но у меня не было выбора", - заявил сербский лидер.


В то же время, он отметил, что поступил, как подобает президенту Сербии, но не хотел бы делать акцент на этом. "Я бы даже и не рассказал об этом, если бы СМИ не объявили, что мы не присутствовали. Мы никому ничего не говорили, потому что, я думаю, важно, чтобы спортсмены занимались спортом без политики", - подчеркнул Вучич.

Напомним, албанские власти Косово в 2008 году в одностороннем порядке провозгласили независимость страны. Сербия не признает самопровозглашенный суверенитет края, Беларусь придерживается такой же позиции. Тем не менее, Косово приняли в Международный олимпийский комитет в 2014 году, и с того момента спортсмены представляют это государство на международных соревнованиях.

 
 
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Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич.
 
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