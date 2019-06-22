«Некоторые получают по 2−3 тысячи евро в месяц». Как белорусы зарабатывали на чернике в Финляндии

Источник материала: Tut.by

«Когда собирал информацию в интернете, узнал, что только ленивый не зарабатывает на сборе лесных ягод 1,5 тысячи евро. Максимум можно заработать до 2,5 тысяч евро», — рассказывает Дмитрий Кандиранда, который прошлым летом съездил на заработки в Финляндию. Загоревшись идеей заработать, он просмотрел десятки сайтов и понял, что найти работу по сбору лесных ягод без посредника невозможно.



Фото из личного архива Дмитрия

— Пробовал писать письма напрямую самим финнам — все они остались без ответа.

По словам собеседника, посредники делятся на две категории: одни просят перевести деньги дистанционно и после оплаты сообщают адрес нанимателя, другие дают адрес работодателя сразу и предлагают по приезду оплатить услуги посредника.

Посредники просят за свои услуги 200−300 евро с человека. Дмитрий действовал по второму сценарию:

— Мы с моей девушкой Ольгой открыли туристические визы и отправились в Финляндию автостопом.

Приехав на место, ребята встретились с посредником, оплатили его услуги. Тот помог найти жилье, арендовать автомобиль и познакомил со скупщиком ягод.

— Нас поселили в переделанной под жилье бывшей сельской школе, где были все условия для комфортной жизни: отдельная комната, кухня, туалет, душ, ванна, стиральная машина. Мы выбрали вариант без кровати, только с матрасом — 5 евро в сутки с каждого. С кроватью было бы дороже — по 7,5 евро. Если бы мы ехали самостоятельно, жилье обошлось бы намного дороже.

В школе были тренажерный зал, теннисный стол, тир, баня. Но на спорт у нас времени не было. Мы работали без выходных. Когда ты знаешь, что завтра в 6 утра подъем, и тебе снова надо искать хорошую поляну черники, желания сходить на тренажер не возникает.

Ольга говорит, что единственное, что доставило неудобства — отсутствие столовых приборов.

— Пришлось менять сигарету на ложку у ребят, которые живут по соседству, — вспоминает она. — Сигареты в Финляндии на вес золота. Пачка самых дешёвых стоит 6−7 евро. На почве жадности мы бросили курить.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Цены на продукты в Финляндии удивили белорусов.

— Мы ожидали, что они будут выше, — говорит Дмитрий. — Продукты высокого качества, натуральные и очень вкусные. Больше всего мне понравился йогурт, который стоил всего евро за литр.

Дмитрий и Ольга работали в компании с тремя ребятами. Они арендовали автомобиль за 140 евро в месяц. Рабочий день начинался в 7−8 утра.

По словам Дмитрия, чернику собирали комбайнами. После работы перебирали ягоды и отвозили скупщику. Расчет производили в тот же день. За кило черники платили по 4 евро.

— Самым трудным в работе было найти хорошую поляну, — вспоминает Дмитрий. — Если ягоды много, собирается быстро и легко, если мало — муторно и долго.

Дмитрий признается: никогда в жизни он не собирал столько черники.

— Мой рекорд — 24 литра за день. Смотрел на ягоды и думал: неужели это сделал я?

Финская мечта гастарбайтера из Беларуси не сбылась. Дмитрий рассчитывал заработать за месяц 1000 евро чистыми. За вычетом всех расходов на жилье, питание и аренду авто осталось 550 евро. Ольга заработала 300 евро.

— Видел людей, которые по 3−4 сезона работают и получают по 2−3 тысячи евро в месяц. Для новичка это нереальная задача, — говорит Дмитрий.

После трех недель работы он понял, как собирать ягоды быстро и правильно, и что нужно для того, чтобы заработать больше.

— Мы нашли хорошую поляну, и впятером вычистили ее за два дня. Если бы нас было двое, а не пятеро, мы бы там собирали чернику две недели, и каждый день у нас был бы хороший заработок. Если мы поедем снова, я уже знаю, где находятся черничники — делал метки на карте. Нам не пришлось бы столько времени тратить на поиски. Кроме того, посреднику не нужно платить, если приезжаешь на новый сезон второй раз.