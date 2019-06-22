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Оттолкнуться от дна. В 3-й день 12-го тура свои матчи сыграют команды из подвала ЧБ
Источник материала: Tut.by
23 июня завершится 12-й тур
22 июня клубы, ведущие борьбу за медали, сыграли между собой. В Минске «Ислочь» огорчила БАТЭ, отобрав у борисовчан два очка. Минское «Динамо» было крупно бито жодинским «Торпедо-БелАЗ». В Солигорске «Шахтер» в зрелищном матче разделил очки с брестским «Динамо».
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12-й тур открыл матч аутсайдеров:
В субботу тур порадовал болельщиков сразу тремя яркими сражениями с участием лидеров:
В воскресенье программу тура закроют три игры:
ФК «Слуцк» — ФК «Минск», 17.00;
ФК «Витебск» — «Дняпро-МЧЗ», 19.00;
ФК «Гомель» — «Славия», 20.45.
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