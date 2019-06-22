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Оттолкнуться от дна. В 3-й день 12-го тура свои матчи сыграют команды из подвала ЧБ

23.06.2019 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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23 июня завершится 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Субботние матчи могли перекроить верхнюю часть турнирной таблицы первенства, но команды остались на своих местах.

22 июня клубы, ведущие борьбу за медали, сыграли между собой. В Минске «Ислочь» огорчила БАТЭ, отобрав у борисовчан два очка. Минское «Динамо» было крупно бито жодинским «Торпедо-БелАЗ». В Солигорске «Шахтер» в зрелищном матче разделил очки с брестским «Динамо».


«Горняки» в прошлом туре получили серьезный удар в Борисове, пропустив от БАТЭ три мяча. Но в этом дали бой лидеру. Фото: «Шахтер»

Все матчи тура смотрите в прямом эфире на VOKA.TV.

12-й тур открыл матч аутсайдеров:

РЦОР-БГУ — «Торпедо» (Минск) — 2:1

«Неман» — ФК «Городея» — 1:3

В субботу тур порадовал болельщиков сразу тремя яркими сражениями с участием лидеров:

«Ислочь» — БАТЭ — 0:0

«Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» — 0:3

«Шахтер» — «Динамо» (Брест) — 0:0

В воскресенье программу тура закроют три игры:

ФК «Слуцк» — ФК «Минск», 17.00;

ФК «Витебск» — «Дняпро-МЧЗ», 19.00;

ФК «Гомель» — «Славия», 20.45.

Положение в чемпионате после второго дня 12-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 12 9 3 0 26 6 30
2 БАТЭ 12 9 1 2 19 4 28
3 Шахтер 12 8 1 3 18 9 25
4 Торпедо-БелАЗ 12 7 2 3 17 8 23
5 Ислочь 12 7 1 4 15 9 22
6 Динамо (Минск) 12 7 1 4 17 12 22
7 Славия 11 5 2 4 14 12 17
8 ФК Городея 12 4 4 4 9 12 16
9 Неман 12 4 1 7 11 19 13
10 ФК Витебск 11 3 4 4 11 13 13
11 Дняпро-МЧЗ 11 2 4 5 10 16 10
12 РЦОР-БГУ 12 2 4 6 13 28 10
13 ФК Минск 11 1 6 4 10 15 9
14 ФК Гомель 11 2 1 8 17 21 7
15 ФК Слуцк 11 1 4 6 9 23 7
16 Торпедо (Минск) 12 1 3 8 3 12 6

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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