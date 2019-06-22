Время для труда и отдыха

Источник материала: Газета Авангард

На дворе самая долгожданная пора года для всех мальчишек и девчонок. И если одни уже имеют четкие планы на лето, то перед другими все еще стоит вопрос, как сделать отдых приятным и незабываемым.





И тут на помощь ребятам и их родителям приходят оздоровительные лагеря, где предложат отличное времяпрепровождение на любой вкус. «Авангард» отправился в среднюю школу №1 райцентра, чтобы узнать, как там учащиеся проводят свои каникулы.





Как рассказала директор учреждения образования Елена Некрашевич, оздоровительный лагерь – это не только сфера полноценного активного отдыха для детей, но и разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, позволяющая ребенку раскрыть свои способности. А еще – возможность своим трудом заработать первые деньги, как это делают ребята из лагеря труда и отдыха «Мастера».

В кабинете кипит работа: кто-то кропотливо наметывает иголкой стежки, кто-то сосредоточенно сидит за швейной машинкой, а кому-то доверили делать выкройки. Учащиеся заняты одним общим делом: они шьют постельное белье для групп продленного дня своей и начальной школы. К слову, возможность освоить швейное дело и заработать предоставлена управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома. 20 ребят старше 14 лет на протяжении трех недель будут совершенствовать свои трудовые навыки и получать за это деньги. Признаюсь, меня приятно удивило, что среди девчонок нашелся и молодой человек, который со знанием дела управляется со швейной машиной.

– Лагерь труда и отдыха в этом году решил посетить впервые и об этом нисколько не пожалел, – делится Андрей Масляков. – Мне нравится заниматься полезным делом, при этом остается время и на любимые увлечения. Например, с большим удовольствием играю с друзьями в футбол. Уверен, если есть шанс провести свободное время с пользой и освоить что-то новое, нужно обязательно воспользоваться этой возможностью. А с тем, что шитье – не мужское дело, я не согласен: такие навыки каждому пригодятся в жизни.

К нашей беседе присоединяется Елизавета Ефименко, которая также с большим удовольствием проводит свои каникулы с пользой:

– За десять лет учебы в школе я ни разу не посещала пришкольные лагеря, а в этом году решила на себе испытать, что же это такое. К тому же, вместе со мной в лагерь труда и отдыха ходят мои друзья. А что может быть лучше, чем проводить время со своими сверстниками и единомышленниками? В этом году я буду поступать в Гомельский государственный художественный колледж, и заработанные деньги придутся очень кстати. Их я потрачу на канцелярские принадлежности.

К слову, в июле и августе учащиеся школы совместно с РК ОО «БРСМ» будут работать в студенческих отрядах по благоустройству райцентра. Ну а для тех, кто трудовой деятельности предпочитает развлечения, игры и спорт, организованы межведомственные оздоровительные лагеря, работает спортивная площадка, где проводятся различные мероприятия. Так что, кто решит провести каникулы в школе, скучать уж точно не будет и обязательно найдет занятие по душе. А заряда энергии и хорошего настроения, полученных в оздоровительных лагерях, хватит на весь предстоящий учебный год.